Бен Аффлек не будет играть Бэтмена

Голливудский актер Бен Аффлек покинул киноматографическую вселенную DC.

45-летний актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена в двух фильмах расширенного вселенной DC - “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости“ и “Лига справедливости“, больше не будет сниматься в фильмах о Бэтмене.

Слухи об этом ходили давно, однако сейчас журналист издания Forbes Марк Хьюз подтвердил, что актер уже не связан с франшизой:

Бен Аффлек - не Бэтмен в фильме... На данный момент никто не планирует его привлекать. В закулисье ситуация такова, что он готовился покинуть киновселенной DC в течение последних нескольких месяцев. Я знаю, что фанатам это не понравится, но пора готовиться к “Бэтмену“ без Аффлека.

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Также журналист опубликовал статью, в которой выбрал десять лучших, на его взгляд, кандидатов на роль Брюса Уэйна (Бэтмен - ред.).

Среди них он отметил Джозефа Демпси (“Игра престолов“), Аарона Тейлора-Джонсона (“Под покровом ночи“) и Тобби Кеббел (“Варкрафт“).

Как сообщается, Аффлек уже несколько месяцев готовит официальное заявление о том, что больше не будет выполнять эту роль. Также в одном из ответов на комментарии он добавил, что студия ищет актеров в возрасте 25-30 лет с припиской, что актеры за 40 точно фильму не нужны.

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