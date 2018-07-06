Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Актриса Ева Лонгория, известная по своей роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, впервые показала лицо своего первенца, который родился 19 июня.
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Вместе с сыном Сантьяго Энрике Бастоном она появилась на обложке американского журнала HOLA! USA. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте:
А вот и он! Сантьяго Энрике Бастон приветственно машет всему миру! Не могу дождаться, чтобы поделиться этим снимком со всеми!
Here he is! Santiago Enrique Baston is waving hello at the whole world! Couldn’t wait to share this picture with y’all! Thanks to @usahola and @bernardodoral for capturing these beautiful moments with my newborn son! 👶🏻 #BabyBaston #HOLAUSA 📸: @bernardodoral 💇🏻♀️: @kenpaves 💅🏼: @beautybyelan 👗: @charroxstylist
Ева и ранее публиковала в соцсетях снимки с малышом, однако его лицо актриса показала впервые.
Напомним, 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл готовится впервые стать мамой.
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