Ева Лонгория впервые показала лицо сына

Актриса Ева Лонгория вместе со своим первенцем украсила обложку журнала.

Актриса Ева Лонгория, известная по своей роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, впервые показала лицо своего первенца, который родился 19 июня.

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Вместе с сыном Сантьяго Энрике Бастоном она появилась на обложке американского журнала HOLA! USA. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте:

А вот и он! Сантьяго Энрике Бастон приветственно машет всему миру! Не могу дождаться, чтобы поделиться этим снимком со всеми!

Ева и ранее публиковала в соцсетях снимки с малышом, однако его лицо актриса показала впервые.

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