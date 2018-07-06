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Ева Лонгория впервые показала лицо сына

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Актриса Ева Лонгория вместе со своим первенцем украсила обложку журнала.
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
nstagram.com/evalongoria

Актриса Ева Лонгория, известная по своей роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, впервые показала лицо своего первенца, который родился 19 июня.

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Вместе с сыном Сантьяго Энрике Бастоном она появилась на обложке американского журнала HOLA! USA. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте:

А вот и он! Сантьяго Энрике Бастон приветственно машет всему миру! Не могу дождаться, чтобы поделиться этим снимком со всеми!

Ева и ранее публиковала в соцсетях снимки с малышом, однако его лицо актриса показала впервые.

 

Morning cuddles with this angel are the best! 👶🏻 #HappyFriday

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

 

Напомним, 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл готовится впервые стать мамой.

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Теги: Ева Лонгория, новости, шоу-биз, фото
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