Ева Лонгория поделилась селфи с новорожденным сыном

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория 19 июня впервые стала мамой.

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Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория совсем недавно впервые стала мамой. В Instagram 43-летняя знаменитость поделилась новой фотографией своего сына Энрике Сантьяго.

На снимке звездная мама позирует без макияжа, с ребенком на руках. Ева признается, что у нее нет сил сделать прическу, поэтому она довольствуется удобным небрежным пучком.

...Это официальная прическа для грудного вскармливания? У меня уже впечатление, что я всегда с растрепанным пучком! Слишком сложно сделать что-нибудь еще!», – подписала фото Лонгория.

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