Ева Лонгория поделилась селфи с новорожденным сыном
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория 19 июня впервые стала мамой.
Читай также: Свадьбе быть: Анастасия Кожевникова примерила роскошное платье
Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория совсем недавно впервые стала мамой. В Instagram 43-летняя знаменитость поделилась новой фотографией своего сына Энрике Сантьяго.
На снимке звездная мама позирует без макияжа, с ребенком на руках. Ева признается, что у нее нет сил сделать прическу, поэтому она довольствуется удобным небрежным пучком.
...Это официальная прическа для грудного вскармливания? У меня уже впечатление, что я всегда с растрепанным пучком! Слишком сложно сделать что-нибудь еще!», – подписала фото Лонгория.
Накануне Дуэйн Джонсон опубликовал трогательный ролик с младшей дочерью.
Полная версия правил