OLEYNIK выпустил клип с фрагментами личной биографии

Украинский певец OLEYNIK презентовал клип на песню “Любишь другого».

Клип «Любишь другого» певца OLEYNIK - это история для каждого, чьи отношения рушатся на глазах, и, казалось бы, ничего изменить невозможно.

В клипе символически передана жизненная философия артиста, о которой сам он говорит так:

Умеет ли эгоцентрик любить по-настоящему? Странно, когда точкой отсчета являются отношения, а не сам человек. Здесь даже партнер не важен, он — лишь инструмент для “люби меня”. Можно управлять собой, но не желаниями партнера. И если что-то пошло не так, важно остановиться, и найти момент, где произошло отдаление. Отношения — это последовательность шагов. Здесь нет гарантии перехода с одного уровня на другой. Интимная близость — это уже начало. Хочешь — идем со мной дальше. Пока не пройдены первые ступени, ты не научился быть спонтанным и проживать настоящее, как можно говорить о будущем?

OLEYNIK пресс-служба

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Чтобы уйти от предсказуемых сюжетных линий, режиссеры Денис Маноха и Максим Шелковников наполнили видео скрытым смыслом. Так, в любовном треугольнике отсутствует третий персонаж, символизируя идею невозможности управлять чувствами другого человека. Сюжет разворачивается на двух локациях: в уютной квартире — символе микровселенной для влюбленных. А безграничное поле с вытоптанной тропой — как необратимость прошлого, и одновременно путь в новое.

Над образами героев работали стилисты Ирина Полищук и Анастасия Леонова, обратившиеся за вдохновением к коллекциям украинских брендов: La Reine, A.M.G., Marque space, Zavod, Sedlex suits, Marsala. А партнером OLEYNIK по съемкам “Любишь другого” стала украинская модель Аня Проничкина. Это был ее дебют в роли актрисы.

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Перед съемками актеры несколько часов обсуждали тему отношений, чтобы максимально прожить состояния героев.

Аня Проничкина поделилась:

Эти съемки были своеобразным микротренингом работы с ценностями. Пусть зрителю останется пища для размышлений: что ляжет в основу представлений об отношениях, а что-то окажется надуманным. Наши ценности проявляются только со временем.

Смотреть клип «Любишь другого» OLEYNIK можно здесь:

Напомним также, что The Hardkiss презентовали новую песню “Free Me“. Посмотреть новый клип на песню можно здесь.