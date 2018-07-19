Хиту Русланы «Світанок» - 20 лет: фото и видео со съемок легендарного клипа

Именно 20 лет назад, летом, состоялась большая премьера песни и клипа Руслагы «Світанок».

На экранах кинотеатров и на тедевидении, на радио и в общественных местах - везде зазвучала песня Русланы со строками, которые стали хитом и звучат до сих пор: «Де він, мій День, де мій Світанок, де Сонце зійде...».

“Світанок” – песня и клип, которая на долгое время стали визитной карточкой Русланы и принесли ей настоящую популярность. Это был “Світанок”, после которого за Русланой закрепилась слава “певицы весны”.

Фото Русланы со съемок клипа Master Management

Смотрите клип “Світанок” онлайн

Слова песни написал муж и продюсер Русланы – Александр Ксенофонтов в сотрудничестве с Юлией Мищенко, музыку – Александр вместе с Русланой.

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Тогда появилось целое течение, которое создало один из самых больших в то время в Украине фан-клубов. Выросло целое поколение, которое объединила Руслана. Песня и клип «Світанок» собрали несколько десятков наград и премий.

Во время съемок в Карпатах нужно было ловить восход солнца, а оно поднималось очень быстро. Съемочная группа провела в горах две недели, чтобы снять кадры для клипа.

Фото Русланы Master Management

Руслана делится:

Світанок» стала для меня одной из самых главных песен на концертах. Сегодня «Світанок» – это уже больше, чем просто песня. Это наш гимн оптимизму, вере, что придет и настанет Украинский Світанок – рассвет наших надежд, наших мечтаний, которые воплотятся в реальной жизни. Я благодарна всем, кто все эти 20 лет пел со мной песню, которая на самом деле ведет за Солнцем: «... а хтось, я так хочу, згадає про Сонце, і Сонцю назустріч прийде». Цим все сказано.

Над клипом, в который вошли кадры старинных ночных улиц Львова и сложные режимные съемки в Карпатах, работали полтора месяца. Каждый день съемок был переполнен историями. Например, в первый съемочный день лил сильный дождь. Никто не сомневался, что Руслана с ее решительным характером выйдет на съемочную площадку в любую погоду, но вот не откажет ли техника, были сомнения… Герой эпизода – петух был заменен на другого петуха, так как первый оказался непослушным в кадре. По всей Украине искали девочку, которая бы играла роль маленькой Русланы, и теперь через 20 лет, уже несколько взрослых девушек, которых пробовали на эту роль, написали Руслане свои детские воспоминания, как интересно было проходить кастинги. В клипе использовали самые современные на тот момент технологи монтажа. И смотря сейчас, на эту работу, вся команда гордится результатом.

Руслана фото Master Management

Видео, как снимали клип «Світанок»

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Над продакшеном работала команда из Донецка. Более того, первые кадры у фонтана, которыми начинается клип, были сняты на центральной площади украинского Донецка.

Руслана вспоминает:

Когда мы приехали со съемками во Львов, в Карпаты, то услышали: "Руслана, почему киногруппа и режиссер из Донецка, неужели во Львове нельзя было найти?". А когда приехали в Донецк, там начали упрекать: “Почему Руслана?”. Сначала это было достаточно большим непониманием для окружающих с двух сторон. Но в процессе работу все изменилось. «Світанок» объединил от востока до запада. И Украина у нас одна, была и будет!

Уже 20 лет песня звучит на всю страну. И в 2018 году песня «Світанок» играет в эфире радиостанций. Эта песня, которая вошла в современную историю нових хитов Украины.

Напомним также, что MONATIK и Надя Дорофеева выпустили яркий клип на песню "Глубоко...". Подробнее по ссылке.