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Хиту Русланы «Світанок» - 20 лет: фото и видео со съемок легендарного клипа

Комментариев: 1
Именно 20 лет назад, летом, состоялась большая премьера песни и клипа Руслагы «Світанок».
Хиту Русланы 20 лет
Хиту Русланы 20 лет
Master Management

На экранах кинотеатров и на тедевидении, на радио и в общественных местах - везде зазвучала песня Русланы со строками, которые стали хитом и звучат до сих пор: «Де він, мій День, де мій Світанок, де Сонце зійде...». 

“Світанок” – песня и клип, которая на долгое время стали визитной карточкой Русланы и принесли ей настоящую популярность. Это был “Світанок”, после которого за Русланой закрепилась слава “певицы весны”.  

Фото Русланы со съемок клипа
Фото Русланы со съемок клипа
Master Management

Смотрите клип “Світанок” онлайн 

Слова песни написал муж и продюсер Русланы – Александр Ксенофонтов в сотрудничестве с Юлией Мищенко, музыку – Александр вместе с Русланой.

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Тогда появилось целое течение, которое создало один из самых больших в то время в Украине фан-клубов. Выросло целое поколение, которое объединила Руслана. Песня и клип «Світанок» собрали несколько десятков наград и премий.

Во время съемок в Карпатах нужно было ловить восход солнца, а оно поднималось очень быстро. Съемочная группа провела в горах две недели, чтобы снять кадры для клипа.

Фото Русланы
Фото Русланы
Master Management

Руслана делится:

Світанок» стала для меня одной из самых главных песен на концертах. Сегодня  «Світанок» – это уже больше, чем просто песня. Это наш гимн оптимизму, вере, что придет и настанет Украинский Світанок  рассвет наших надежд, наших мечтаний, которые воплотятся в реальной жизни. Я благодарна всем, кто все эти 20 лет пел со мной песню, которая на самом деле ведет за Солнцем: «... а хтось, я так хочу, згадає про Сонце, і Сонцю назустріч прийде». Цим все сказано.

Над клипом, в который вошли кадры старинных ночных улиц Львова и сложные режимные съемки в Карпатах, работали полтора месяца. Каждый день съемок был переполнен историями. Например, в первый съемочный день лил сильный дождь. Никто не сомневался, что Руслана с ее решительным характером выйдет на съемочную площадку в любую погоду, но вот не откажет ли техника, были сомнения… Герой эпизода – петух был заменен на другого петуха, так как первый оказался непослушным в кадре. По всей Украине искали девочку, которая бы играла роль маленькой Русланы, и теперь через 20 лет, уже несколько взрослых девушек, которых пробовали на эту роль, написали Руслане свои детские воспоминания, как интересно было проходить кастинги. В клипе использовали самые современные на тот момент технологи монтажа. И смотря сейчас, на эту работу, вся команда гордится результатом. 

Руслана фото
Руслана фото
Master Management

Видео, как снимали клип «Світанок»

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Над продакшеном работала команда из Донецка. Более того, первые кадры у фонтана, которыми начинается клип, были сняты на центральной площади украинского Донецка.

Руслана вспоминает:

Когда мы приехали со съемками во Львов, в Карпаты, то услышали: "Руслана, почему киногруппа и режиссер из Донецка, неужели во Львове нельзя было найти?". А когда приехали в Донецк, там начали упрекать: “Почему Руслана?”. Сначала это было достаточно большим непониманием для окружающих с двух сторон. Но в процессе работу все изменилось. «Світанок» объединил от востока до запада. И Украина у нас одна, была и будет!

Уже 20 лет песня звучит на всю страну. И в 2018 году песня «Світанок» играет в эфире радиостанций. Эта песня, которая вошла в современную историю нових хитов Украины.

Напомним также, что MONATIK и Надя Дорофеева выпустили яркий клип на песню "Глубоко...". Подробнее по ссылке.

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Теги: Руслана, хит, фото, видео, клип
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.07.2018, 15:08
Оценка:  0
pусский
Надо прочистить русским хуем старую пизду бандеровки Русланы, авось в дырке покращения наступят и она что-нибудь родит!
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