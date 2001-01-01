День рождения Руслана Квинты: лучшие хиты композитора

В четверг, 19 июля, украинскому композитору Руслану Квинте исполнилось 46 лет.

В четверг, 19 июля, свое 46-летие отмечает композитор и продюсер Руслан Квинта

Он написал более 200 хитов для таких артистов как София Ротару, Ирина Билык, Николай Басков, Филипп Киркоров, Мика Ньютон, Ассия Ахат, Наталия Могилевская, Ани Лорак, Наталья Валевская, Андрей Данилко, Александр Малинин, Таисия Повалий, сочинял музыку для фильмов и сериалов, а также выступал музыкальным продюсером национального отбора на “Евровидение-2018“.

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В честь дня рождения талантливого композитора Ivona предлагает вспомнить самые лучшие хиты, написанные Русланом Квинтой.

Одна из первых хитов композитора был трек “Ветер надежды“, написанный для Евгении Власовой. Услышав эту песню изветный продюсер Юрий Никитин предложил Квинте работу.

Затем для Ирины Билык он написал песню “Любовь — яд“, а также записал песню “Джимми“ для певицы Gallina, весь репертуар Алины Гроссу и Ассии Ахат.

В 2001 году на студии у Никитина Руслан познакомился с сыном Софии Ротару, в результате чего начал сотрудничать с ней. Тогда были выпущены хиты: “Небо — это я“, “Калина“. В общем для Ротару Квинтой было написано около 20 песен и выпущен альбом “Небо — это я!“.

В 2011 году написал песню для Мики Ньютон под названием Angel, с которой певица заняла 4 место на “Евровидении“ от Украины.

Песня "Пьяное солнце", исполненная молодым певцом ALEKSEEV'ым, долгое время занимала лидирующую позицию в чартах.

Напомним, 18 июля голливудский актер Вин Дизель отметил 51-летие. Как менялся артист на протяжении этих годов, смотрите здесь.