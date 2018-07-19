Onuka, MONATIK и другие звезды снялись в «Звездной азбуке»

33 украинские звезды снялись в проекте «Звездная азбука, цель которого - привлечь внимание к теме потери слуха и адаптации неслышащих людей.

По статистике, каждый девятый житель страны теряет слух и часто не догадывается об этом. На жестовом языке говорят более 250 000 украинцев, но в школах его не учат даже на базовом уровне. Поэтому четверть миллиона людей живут в своем замкнутом мире и никак не взаимодействуют с теми, кто слышит.

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Основатели «Відчуй» Андрей и Людмила Пышные верят, что однажды ситуация изменится. Что каждый будет знать, как сказать на жестовом языке «привет» или «спасибо», а каждый, кто теряет слух, сможет найти понимание и поддержку. Первый шаг можно сделать уже сейчас ― записаться на курс vumonline.ua и выучить азбуку жестового языка, как это сделали украинские звезды.

Основатель общественной организации «Відчуй» Андрей Пышный говорит:

Мы хотим, чтобы «Звездная азбука» появилась в каждой школе. И тогда ребенок, который собирается потролить одноклассника со слуховым аппаратом, возможно, задумается. Мы хотим изменить отношение общества к неслышащим. Чтобы люди не стеснялись того, что с ними происходит, и по примеру других находили выход из сложной жизненной ситуации. Когда-то мне это удалось. И, возможно, мой пример поможет другим.

Участники проекта «Звездная азбука» делали свой первый шаг в изучении жестового языка на съемочной площадке, но многим тема потери слуха была знакома уже давно.

Дмитрий Монатик, певец:

Моя бабушка родилась неслышащей, а дедушка потерял слух уже взрослым, поэтому тема мне близка. Я всегда хотел поучаствовать в подобном проекте. К слову, уже есть видеоинтерпретация моей композиции «Кружит» на жестовом языке.

Ирина Данилевская, глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week:

Я считаю, что все люди на земле должны получать равные возможности, внимание и уважение. Жестовый язык ― один из самых распространенных в мире. Английский, немецкий, французский мы учим, а этот язык ― нет. Это неправильно.

Дмитрий Шуров, музыкант, солист проекта Pianoбой:

Глухота ― это не только медицинский диагноз. Есть много физически здоровых людей, которые не хотят слышать окружающих, не хотят взаимодействовать с ними.

Ната Жижченко, фронтвумен группы Onuka

Я около получаса почти ничего не слышу после концертов, на которых нереальная громкость ушных мониторов, и по три раза все переспрашиваю. Это полностью меняет реальность.

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Кроме звездного проекта, уже в этом году появятся комикс для детей, образовательные материалы, видеопроект, социальные эксперименты при участии лидеров мнения. Также сегодня проходят сборы в ежегодном палаточном лагере, который ОО «Відчуй» устраивает уже пятый год подряд.

Выставка фотопроекта состоится в одной из киевских галерей. Кроме того, фотографии станут основой образовательных плакатов и материалов, рекламной кампании по популяризации жестового языка, благотворительного календаря и т.д.

А посмотреть фото с азбукой для неслышащих можно здесь:

«Відчуй» — общественная организация, основанная Людмилой и Андреем Пышными. С 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. За семь лет деятельности организация реализовала более 15 всеукраинских проектов. Среди них: уникальный для Украины инклюзивный лагерь, направленный на социализацию детей с нарушениями слуха, создание креативного пространства «ТАМ» и музыкального класса «Биг Бах» для неслышащих, цикл уроков про инклюзию для школьников, бесплатные онлайн-курсы жестового языка широкой общественности. Узнать больше о проектах вы можете по ссылке .

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о выступлении Русланы на энергетическом форуме. Подробнее по ссылке.