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«Бумбокс» сыграют концерт-протест на границе с Крымом

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Украинская группа «Бумбокс» привлекут внимание к проблеме незаконной оккупации и нарушения прав человека.
Концерт Бумбокс на границе с Крымом
Концерт Бумбокс на границе с Крымом
пресс-служба

19 июля в 20:00 возле пункта пропуска Каланчак (Херсонская область) на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, группа Бумбокс сыграет концерт, ненасильственную акцию протеста, требуя освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей. На Каланчаке будет построено сцену, группа сыграет часовой сет.

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Концерт исъемка состоятся в рамках совместной с Белорусским Свободным театром работы над документальным фильмом "Return Ticket", цель которого - привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий нашего государства, а также к нарушению прав человека (в частности крымскотатарского народа, временно перемещенных лиц) и политических заключенных кремлевского режима.

Группа Бумбокс
Группа Бумбокс
пресс-служба

Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ).

Напомним также, что клип Леонида Колосовского на "Имя 505" стал самым популярным в СНГ. Подробнее по ссылке.

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Теги: Бумбокс, концерт, протест, Крым, оккупация Крыма, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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