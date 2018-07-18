Руслана: «100% возобновляемой энергии в Украине – это реально!»

Форум «Возобновляемая энергетика – Энергия для мира и демократии», который прошел во Львове, собрал около двухсот украинских и немецких лидеров бизнеса, экспертов, активистов, представителей властей и государственных агентств.

В рамках конференции были представлены проекты и реальные кейсы введения новых мощностей по производству энергии из возобновляемых источников в индустриальном и частном секторах, а также существующие государственные программы и мероприятия в сфере «зеленой» энергетики. Организаторами двух дней форума выступили Львовская областная государственная администрация, немецкие и украинские компании, а также певица Руслана, амбассадор чистой энергии от Украины в мире.

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На данный момент перед украинцами стоит выбор: переходить в новую эру возобновляемой энергии, которая очень быстро распространяется по миру, или быть зависимыми от олигархов и монополии на старые источники энергии? Именно этот вопрос стоит перед прогрессивными украинцами, которые уже сегодня могут менять нашу страну.

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Руслана заявила на львовском форуме следующее:

В отличие от нефти или ископаемого газа, за солнечные лучи, и ветер нет смысла воевать, ведь солнце светит каждому, ветер не знает границ. Я знаю, что обычные украинцы не хотят больше убивать природу и свою землю. Полное прекращение зависимость от ископаемых и ядерных источников и переход на 100% собственной чистой возобновляемой энергетики – это глобальный проект для нашей страны. В случае своего успеха он без преувеличения изменит историю. Поэтому данную идею нужно делать популярной. И я знаю как.

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Согласно данных, представленных на форуме, сегодня 41% электроэнергии в Германии добывается из возобновляемых источников. В Украине эта доля пока что составляет 1,9%. Присутствующий во Львове соавтор основного пакета законов по возобновляемой энергетике Германии, экс-депутат Бундестага (1998-2013рр.) Ханс-Йозеф Фелль по этому поводу рассказал:

Когда в 2000 году в нашем парламенте мы заявила, что нужно увеличить долю возобновляемых источников в электроэнергии с 6 до 12% за 10 лет, на нас тоже смотрели с удивлением и говорили, что это невозможно. В результате в 2010 году было достигнуто 20,4%, а сегодня это уже 40%. Так же на мировом уровне 25 лет назад мало кто мог предсказать, как будут прогрессировать информационные технологии или мобильная связь. 100% возобновляемой энергии в Украине – это не утопия. Такая страна, как Коста-Рика, например, уже сейчас выполнила переход в электричестве полностью. Украине необходимо ставить более высокие цели. Для этого нам необходимо достучаться до сознания людей и их сердец. Руслана умеет это делать и на этом будет строиться наш с ней совместный проект.

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Все эти факты все больше побуждают людей задумываться о быстром и эффективном переходе на источники возобновляемой энергетики, которые дают множество возможностей и минимизируют затраты, сохраняют природу.

Как народный дипломат и Амбассадор Возобновляемой Энергии, Руслана проводить широкую информационную кампанию, направленную на популяризацию альтернативных источников энергии, принимая участие в международных публичных мероприятиях, форумах, конференциях, семинарах, круглых столах. Руслана со сцены и в многочисленных интервью презентовала совместную с Хансом-Йозефом Феллем инициативу с популяризации перехода на 100% возобновляемой энергии.

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Видеорепортаж с конференции можно посмотреть здесь:

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Дом певицы – полностью энергоактивный, все помещения которого на 100% обеспечиваются энергией солнца, ветра и земли. Дом Русланы концептуально задуман как пример инновационной эко-философии, ведущей от потребления к восстановлению эко-ресурсов, дополнительной генерации и выработки энергии, как результат, - максимальной энергетической независимости. Количество энергии вырабатываемой домом Русланы, намного превышает количество энергии, которую дом потребляет, несмотря на большую площадь и объем помещений, среди которых студии, рекреационные помещения, стеклянные и специализированные павильоны.

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Руслана прокомментировала:

Музыка, которую я делаю в студии, создается на чистой энергии. И это важно для меня. Я знаю, как сделать возобновляемую энергию популярной. Я начала делать это на международном уровне, выступая на энергетических конференциях по всему миру, сделав международное шоу в Лиссабоне в день финала Евровидения 2018. В рамках нашего международного проекта и совместной инициативы "100% renewables only!" мы уже сегодня работаем над решениями, как сделать шоу с использованием энергии стихий. У нас большие планы на 2019 год. Я осознанно помогла направить инициативу немецких партнеров относительно проведения форума именно на Львов, мой родной регион, потому что понимаю, что Львовский регион может быть едва ли не одним из лучших пилотов и презентабельных регионов в Украине по развитию чистой энергетики будущего. Идея перехода на чистую энергию имеет все шансы стать хитом.

Также, в рамках конференции состоялись показ и встреча с авторской группой полнометражного документального фильма «Энергия для изменений»("Power to change") немецкого режиссера Карла А. Фехнера. Одна из тем фильма - ситуация на украинском Донбассе в контексте борьбы за ископаемые источники энергии. В показе и обсуждении приняли участие студенты, преподаватели из самых больших технических университетов Украины, а также Европейского университета Виадрина, г. Франкфурт-на-Одере, Германия. Участники дискуссии пришли к выводу, что студенты, как новая генерация, понимают важность достижения энергетической независимости для Украины!

Напомним также, что «Бумбокс» сыграют концерт-протест на границе с Крымом. Подробнее по ссылке.