MONATIK и Потап стали священниками: трейлер фильма "Скажене весілля"

В Одессе в рамках Летнего кинорынка ОМКФ состоялась премьера первого официального трейлера полнометражной украинской комедии "Скажене Весілля".

Скоро фильм “Скажене весілля“ увидят на широких экранах в кинотеатрах Украины - в украинский прокат звездная комедия выйдет с 4 октября.

А пока в сети опубликовали официальный трейлер киноленты.

В первом трейлере “Скаженого Весілля“ зрителей ждет сюрприз. К актерскому составу ленты присоединились любимцы миллионов украинцев — звезда украинского YouTube актер Алексей Супрун (Петя Бампер) и победители “Лиги Смеха“ — дуэт “Загорецкая Людмила Степановна“ Виктор Розовый и Святослав Антипов. Какие роли сыграли комики в фильме, и будет открыта тайна персонажа Олега Винника, узнайте прямо сейчас.

Организовать свадьбу любимой дочери Кати не просто на высоком, а на европейском уровне — дело чести для директора районного краеведческого музея Василия Середюка. Ведь будущий зять Франсуа — не только кардиохирург, а настоящий европеец. А еще — желанная возможность войти в историю района, и раз и навсегда поставить на место назойливого соседа. Но когда выясняется, что жених — афрофранцуз, Василий готов пойти на все, чтобы сорвать эту свадьбу. Чем же закончится “скажена“ битва отца с собственными стереотипами?

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Напомним, главные роли в картине исполнили Назар Заднепровский (Василий Середюк, отец невесты), французский актер Джимми Воха-Воха (Франсуа, жених), Полина Василина (Катя, невеста), Леся Самаева (Галина, жена Василия), Александр Кобзарь (Тарас, сосед Василия), Вера Кобзарь (Оксана, жена соседа), Инна Приходько (Ольга, дочь соседа), Арам Арзуманян (Ашот, зять соседа) и другие.

В проекте также приняли участие звезды шоу-бизнеса Потап и MONATIK, которые сыграли священника Евлампия и диакона Пилипона, продюсер Юрий Горбунов в роли тамады Назара Запухляка, Олег Винник, для которого съемки в комедии стали дебютом в украинском кино, Алексей Супрун (Петя Бампер), Анастасия Оруджева (Соломия Штольц) и дуэт “Загорецкая Людмила Степановна“ Виктор Розовый и Святослав Антипов.

Хитовые саундтреки эксклюзивно для проекта создает музыкальный продюсер фильма Алексей Потапенко (Потап). Первый официальный саундтрек комедии — песню “Промінь“ — совместно исполнили MOZGI, Michelle Andrade и “Время и Стекло“. Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment также стал сопродюсером фильма.

Напомним, ранее стало известно, кто стал вторым участником легендарного проекта “Танці з зірками-2018“.