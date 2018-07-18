"Танці з зірками 2018": назван второй участник проекта

Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.

Сегодня свой ответ на вызов, который бросил грузинский красавец Иракли Макацария, дала телеведущая Маша Ефросинина. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала забавное видео, в котором согласилась принять участие в новом сезоне проекта и станцевала зажигательный танец.

Кроме того, Мария передала #танціззіркамиchallenge всемирно известному украинскому боксеру и обладателю титула чемпиона мира в легком весе Денису Беринчику.

Напомним, в рамках #танціззіркамиchallenge участники нового сезона “Танців з зірками“ на “1+1“ будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. В результате вся страна узнает имена участников, которые будут покорять зрителей своими танцами.

С кем из профессиональных танцоров выйдет на паркет Мария Ефросинина, зрители телеканала “1+1“ увидят в новом сезоне “Танців з зірками“. Также вскоре вся страна узнает, примет ли вызов проявить танцевальные способности профессиональный боксер, известный на весь мир своими эффектными появлениями на ринге в национальных костюмах, казацких шароварах и верхом на лошади.

Маша Ефросинина стала участницей шоу "Танці з зірками" пресс-служба канала 1+1

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Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу.

Напомним, ранее было названо имя нового ведущего проекта “Один за всех“. Кто пришел на замену Дмитрию Карпачеву, читайте здесь.