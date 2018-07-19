MONATIK и Надя Дорофеева выпустили яркий клип на песню "Глубоко..."
Украинские музыканты MONATIK и Надя Дорофеева презентовали клип на совместную песню под названием “Глубоко...“.
Сам трек был презентован 13 июля и послушать его можно здесь. Композиция моментально стала хитом и возглавила множество чартов.
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Клип снимали на Лазурном берегу Франции, а режиссером стала Таню Муиньо, которая работала над множеством предыдущих клипов Дмитрия Монатика.
Видеоработа выглядит вполне в силе артистов - ролик насыщен яркими образами и зажигательными танцами.
Сами авторы характеризируют клип так:
Представьте, что это иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверено создаёт волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм...?
Посмотреть клип "Глубоко..." MONATIK'a и Нади Дорофеевой можно здесь:
Напомним, ранее украинский певец Макс Барских презентовал клип на песню "Полураздета". Посмотреть его можно здесь.
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