MONATIK и Надя Дорофеева выпустили яркий клип на песню "Глубоко..."

Украинский мультиартист MONATIK и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева выпустили клип на общую песню под названием "Глубоко...".

MONATIK и Надя Дорофеева презентовали клип "Глубоко..." кадр из видео

Украинские музыканты MONATIK и Надя Дорофеева презентовали клип на совместную песню под названием “Глубоко...“.

Сам трек был презентован 13 июля и послушать его можно здесь. Композиция моментально стала хитом и возглавила множество чартов.

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Клип снимали на Лазурном берегу Франции, а режиссером стала Таню Муиньо, которая работала над множеством предыдущих клипов Дмитрия Монатика.

Видеоработа выглядит вполне в силе артистов - ролик насыщен яркими образами и зажигательными танцами.

Сами авторы характеризируют клип так:

Представьте, что это иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверено создаёт волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм...?

Посмотреть клип "Глубоко..." MONATIK'a и Нади Дорофеевой можно здесь:

Напомним, ранее украинский певец Макс Барских презентовал клип на песню "Полураздета". Посмотреть его можно здесь.