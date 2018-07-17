MONATIK и Надя Дорофеева заинтриговали тизером клипа "Глубоко..."

Украинский мультиартист MONATIK и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева анонсировали премьеру клипа на общую песню под названием "Глубоко...".

Украинские музыканты MONATIK и Надя Дорофеева сообщили, что 19 июля презентуют клип на совместную песню под названием “Глубоко...“.

Сам трек был презентован 13 июля и послушать его можно здесь. Композиция моментально стала хитом и возглавила множество чартов.

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Совсем скоро артисты представят видеоработу, которая была снята талантливым режиссером Таню Муиньо, которая работала над множеством предыдущих клипов Дмитрия Монатика.

Клип снимали на Лазурном берегу Франции.

Напомним, бойз-бэнд Action презентовал клип на песню “Суббота“.