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MONATIK и Надя Дорофеева заинтриговали тизером клипа "Глубоко..."

Комментариев: 2
Украинский мультиартист MONATIK и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева анонсировали премьеру клипа на общую песню под названием "Глубоко...".
MONATIK и Надя Дорофеева заинтриговали тизером клипа "Глубоко..."
MONATIK и Надя Дорофеева заинтриговали тизером клипа "Глубоко..."
JetSetter

Украинские музыканты MONATIK и Надя Дорофеева сообщили, что 19 июля презентуют клип на совместную песню под названием “Глубоко...“.

Сам трек был презентован 13 июля и послушать его можно здесь. Композиция моментально стала хитом и возглавила множество чартов.

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Совсем скоро артисты представят видеоработу, которая была снята талантливым режиссером Таню Муиньо, которая работала над множеством предыдущих клипов Дмитрия Монатика.

Клип снимали на Лазурном берегу Франции.

 

«Глубоко...» 19.07 @monatik_official #явижуопасность @tanumuino

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Напомним, бойз-бэнд Action презентовал клип на песню “Суббота“.

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Теги: MONATIK, Надя Дорофеева, тизер, клип, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.07.2018, 17:58
Оценка:  0
гость
Глубоко насрать!
pусский  (аноним)  17.07.2018, 16:37
Оценка:  0
pусский
Глубоко xyй в сраки этим пиздюкaм, бля! Я посрал!
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