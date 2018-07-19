"Полураздета": Макс Барских презентовал горячий клип

Украинский певец Макс Барских презентовал клип на песню "Полураздета", которая стала саундтреком к комедии "Секс и ничего личного".

Исполнитель Макс Барских выпустил горячий клип на песню “Полураздета“, которая стала саундтреком к фильму “Секс и ничего личного“.

Читай также: Forbes назвал Макса Барских дипломатом от музыки

Во время презентации видеоработы певец призвал всех своих поклонниц раздеваться:

Хочу увидеть всех своих поклонниц полураздетыми! Выкладывай в инстаграм свои самые горячие видео под новый сингл, а также фото!

Режиссером клипа традиционно выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Ролик наполнен горячими кадрами, на которых Макс Барских танцует с полураздетой девушкой.

Историю написания песни артист комментирует так:

Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек “Полураздета“ органично дополнит картину.

Посмотреть клип “Полураздета“ Макса Барских можно здесь:

К слову, 29 ноября в Международном выставочном центре Киева состоится премьера нового шоу Макса Барских – “Семь“.

Напомним, ранее Morphine Suffering выпустили клип о любви. Посмотреть его можно здесь.