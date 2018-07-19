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"Полураздета": Макс Барских презентовал горячий клип

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Украинский певец Макс Барских презентовал клип на песню "Полураздета", которая стала саундтреком к комедии "Секс и ничего личного".
Макс Барских презентовал клип "Полураздета"
Макс Барских презентовал клип "Полураздета"
instagram.com/max_barskih

Исполнитель Макс Барских выпустил горячий клип на песню “Полураздета“, которая стала саундтреком к фильму “Секс и ничего личного“.

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Во время презентации видеоработы певец призвал всех своих поклонниц раздеваться:

Хочу увидеть всех своих поклонниц полураздетыми! Выкладывай в инстаграм свои самые горячие видео под новый сингл, а также фото! 

 

 

Ты-ды-щ! 😈 Утро сюрпризов! Беги на мой официальный YouTube канал прямо сейчас и лови премьеру клипа “Полураздета“! Хочу увидеть всех своих поклонниц полураздетыми! Выкладывай в Инстаграмм свои самые горячие видео под новый сингл, а также фото! Не забывай ставить хештеги #МаксБарских #летом #полураздета. Самые зажигательные и безбашенные опубликую в своем сторис! 😈 Танцуй со мной этим летом!

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Режиссером клипа традиционно выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Ролик наполнен горячими кадрами, на которых Макс Барских танцует с полураздетой девушкой.

Историю написания песни артист комментирует так:

Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек “Полураздета“ органично дополнит картину. 

Посмотреть клип “Полураздета“ Макса Барских можно здесь:

К слову, 29 ноября в Международном выставочном центре Киева состоится премьера нового шоу Макса Барских – “Семь“.

Напомним, ранее Morphine Suffering выпустили клип о любви. Посмотреть его можно здесь.

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Теги: Макс Барских, Алан Бадоев, клип, новости, видео, шоу-биз
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