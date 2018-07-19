"Полураздета": Макс Барских презентовал горячий клип
Исполнитель Макс Барских выпустил горячий клип на песню “Полураздета“, которая стала саундтреком к фильму “Секс и ничего личного“.
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Во время презентации видеоработы певец призвал всех своих поклонниц раздеваться:
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Режиссером клипа традиционно выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Ролик наполнен горячими кадрами, на которых Макс Барских танцует с полураздетой девушкой.
Историю написания песни артист комментирует так:
Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек “Полураздета“ органично дополнит картину.
Посмотреть клип “Полураздета“ Макса Барских можно здесь:
К слову, 29 ноября в Международном выставочном центре Киева состоится премьера нового шоу Макса Барских – “Семь“.
Напомним, ранее Morphine Suffering выпустили клип о любви. Посмотреть его можно здесь.
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