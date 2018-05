Руслана на Евровидении: «Сделай Чистую Энергию популярной»

Руслана выступит с живым шоу WILD ENERGY на главной площади Лиссабона в день финала Евровидения 2018.

Концерт Русланы состоится под открытым небом на сцене главной фан-зоны конкурса (Eurovision Village) на легендарной площади Праса-ду-Комерсио в сердце столицы Португалии. Жители Лиссабона, украинская община Португалии и фаны конкурса более чем из 40 стран мира станут свидетелями шоу Русланы в субботу 12 мая в 18:00 по местному времени, непосредственно перед началом трансляции финала Евровидения. В своем шоу известная во всем мире украинка, первая победительница Евровидения от Украины, обратится к поклонникам конкурса с важным месседжем, который стал жизнеутверждающим для Украины и цивилизационно поворотным для всего человечества - призывом перехода на возобновляемые чистые источники энергии.

Руслана говорит:

Для Лиссабона Руслана приготовила современную программу с использованием экзотических инструментов, живого рок-шоу, собственным исследованием и авторской интерпретацией древних ритуалов, уникальной вокальной и танцевальной манеры.

Руслана продолжила:

Моя творческая интерпретация идеи Чистой Энергии - это воспроизведение древнего мифа метамузыки. Тайна исцеления заключается в древней энергетической манере сочетания пения и танца.

Сегодня, как первая победительница от Украины 2004, я хочу обратить ко всем людям, всем украинцам и музыкальным поклонникам, кто соберется вокруг песенного конкурса Евровидение у экранов и в Лиссабоне следить за будущим победителям 2018.

Я призываю музыкальный конкурс Евровидение стать источником Чистой Энергии!

Для победы нужна Чистая энергия!

Своим экзотическим шоу WILD ENERGY я призову в Португалии переходить всех на неиссякаемые источники, на Чистую Энергию Renewable Energy, Энергию Мира, на главной площади Лиссабона 12 мая перед финалом Евровидения.

Моя музыка и шоу WILD ENERGY - трансформация чистой энергии стихий.

Мой месседж "Энергия должна быть доступной неограниченной, Free Energy".

Чистая Энергия – это Энергия Мира. За Солнце воевать не будут.

Энергия Земли, Солнца, Ветра, первозданная энергия поможет сохранить Планету, она свободная от войн и политики, за которую не будут воевать, которую не смогут похитить. Это Энергия, которая дается нам даром, неисчерпаемая и безграничная. Призываю нас переходить на Чистую Энергию, Renewable Energy.

100 percent Renewables is possible! Everywhere!

Пусть об этом знает каждый!