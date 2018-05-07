Руслана на Евровидении: «Сделай Чистую Энергию популярной»

Певица Руслана выступит на конкурсе Евровидение 2018 в финале.

Руслана выступит с живым шоу WILD ENERGY на главной площади Лиссабона в день финала Евровидения 2018.

Афиша выступления Русланы пресс-служба

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Концерт Русланы состоится под открытым небом на сцене главной фан-зоны конкурса (Eurovision Village) на легендарной площади Праса-ду-Комерсио в сердце столицы Португалии. Жители Лиссабона, украинская община Португалии и фаны конкурса более чем из 40 стран мира станут свидетелями шоу Русланы в субботу 12 мая в 18:00 по местному времени, непосредственно перед началом трансляции финала Евровидения. В своем шоу известная во всем мире украинка, первая победительница Евровидения от Украины, обратится к поклонникам конкурса с важным месседжем, который стал жизнеутверждающим для Украины и цивилизационно поворотным для всего человечества - призывом перехода на возобновляемые чистые источники энергии.

Руслана говорит:

Евровидение имеет огромную аудиторию и влияние. Его миссией может стать популяризация в мире прогрессивных ценностей. Возобновляемые источники энергии - это чистая энергия стихий, энергия исцеления для планеты и человечества, энергия мира. Сейчас, когда я не участвую в конкурсе, а являюсь его гостьей, я призываю через украинцев в Португалии и мире, через все прогрессивное человечество, через тех, кто любит музыку и бережет Землю, во всех странах мира перейти в новую эру - Эру Чистой Энергии.

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Для Лиссабона Руслана приготовила современную программу с использованием экзотических инструментов, живого рок-шоу, собственным исследованием и авторской интерпретацией древних ритуалов, уникальной вокальной и танцевальной манеры.

Руслана фото пресс-служба

Руслана продолжила:

Моя творческая интерпретация идеи Чистой Энергии - это воспроизведение древнего мифа метамузыки. Тайна исцеления заключается в древней энергетической манере сочетания пения и танца. Сегодня, как первая победительница от Украины 2004, я хочу обратить ко всем людям, всем украинцам и музыкальным поклонникам, кто соберется вокруг песенного конкурса Евровидение у экранов и в Лиссабоне следить за будущим победителям 2018. Я призываю музыкальный конкурс Евровидение стать источником Чистой Энергии! Для победы нужна Чистая энергия! Своим экзотическим шоу WILD ENERGY я призову в Португалии переходить всех на неиссякаемые источники, на Чистую Энергию Renewable Energy, Энергию Мира, на главной площади Лиссабона 12 мая перед финалом Евровидения. Моя музыка и шоу WILD ENERGY - трансформация чистой энергии стихий. Мой месседж "Энергия должна быть доступной неограниченной, Free Energy". Чистая Энергия – это Энергия Мира. За Солнце воевать не будут. Энергия Земли, Солнца, Ветра, первозданная энергия поможет сохранить Планету, она свободная от войн и политики, за которую не будут воевать, которую не смогут похитить. Это Энергия, которая дается нам даром, неисчерпаемая и безграничная. Призываю нас переходить на Чистую Энергию, Renewable Energy. Призываю нас переходить на Чистую Энергию, Renewable Energy. 100 percent Renewables is possible! Everywhere! Пусть об этом знает каждый!

Специально для выступления в рамках Евровидения 2018 певица готовит дуэт со всемирно известным украинским музыкантом. Его имя будет объявлен 11 мая за один день до начала шоу.

Напомним также, что представитель Украины на Евровидении 2018 - MELOVIN - на открытии церемонии конкурса демонстративно игнорировал вопросы российских журналистов. Подробнее можно узнать по ссылке.