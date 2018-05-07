Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Евровидение 2018: MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов на открытии конкурса

Комментариев: 1
MELOVIN активно отвечал на вопросы всех европейских журналистов, но решил проигнорировать российских.
MELOVIN проигнорировал российских журналистов
MELOVIN проигнорировал российских журналистов
instagram.com/melovin_official

Победитель шоу «Х-фактор» и представитель Украины на Евровидении Украины MELOVIN, он же Костя Бочаров, отвечал на вопросы журналистов в рамках открытия Международного песенного конкурса в Лиссабоне.

Читайте также: Вышел официальный саундтрек «Евровидения-2018»

Так, во время пресс-конференции певец охотно отвечал на вопросы всех журналистов, кроме тех, которые являются представителями РФ, сообщает корреспондент ТСН:

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

К слову, MELOVIN будет представлять нашу страну во втором полуфинале Евровидения 2018, который состоится 10 мая в Лиссабоне, с песней «Under The Ladder»:

Напомним, украинец стал самым красивым мужчиной в мире. Подробнее читайте по ссылке.

Поделись:
Теги: MELOVIN, melovin евровидение 2018, melovin последние новости, евровидение 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Alex_Shadow    07.05.2018, 11:32
Оценка:  0
Alex_Shadow
Если пишете статью кириллицей - то пишите и фамилии кириллицей! LOBODA, MONATIK, MELOVIN - это названия антибиотиков что ли?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь