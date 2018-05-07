Евровидение 2018: MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов на открытии конкурса

MELOVIN активно отвечал на вопросы всех европейских журналистов, но решил проигнорировать российских.

Победитель шоу «Х-фактор» и представитель Украины на Евровидении Украины MELOVIN, он же Костя Бочаров, отвечал на вопросы журналистов в рамках открытия Международного песенного конкурса в Лиссабоне.

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Так, во время пресс-конференции певец охотно отвечал на вопросы всех журналистов, кроме тех, которые являются представителями РФ, сообщает корреспондент ТСН:

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

К слову, MELOVIN будет представлять нашу страну во втором полуфинале Евровидения 2018, который состоится 10 мая в Лиссабоне, с песней «Under The Ladder»:

Напомним, украинец стал самым красивым мужчиной в мире. Подробнее читайте по ссылке.