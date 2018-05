Евровидение 2018: MELOVIN поделился первым впечатлением от репетиции

MELOVIN поделился подробностями своего номера на конкурс Евровидение 2018.

2 мая состоялась первая генеральная репетиция «Евровидения» в Лиссабоне. В силу того, что представитель Украины в своем полуфинале выступает последним, репетиционный день он также закрывал.

Артист говорит:

Нет слов, чтобы описать, насколько я впечатлен качеством работы. Все очень слажено, вовремя и доброжелательно. Особенно меня впечатлил звук во время репетиции со звукорежиссерами – такого качественного у меня не было еще никогда в жизни.

Наконец стало известно, какой же реквизит будет задействован в номере. Как и на Нацотборе, без рояля не обойдется. И, конечно же, без огня.

«Nothing but your will sets you on fire. Fire lasts forever» – именно эта строчка вдохновила MELOVIN и Константина Томильченко сделать постановку такой, какой ее увидит зритель «Евровидения».

Репетиция MELOVIN фото пресс-служба

MELOVIN рассказывает:

Я хотел оставить огонь, но задействовать реквизит другого уровня. С Константином мы разделяем видение того, как именно должно выглядеть мое выступление, и мне также нравится то, что он сделал для Джамалы. Потому я ему доверяю полностью.

MELOVIN фото пресс-служба

Константин Томильченко говорит:

Постановка выглядит впечатляюще. Но есть важный момент: мы должны принимать дополнительные меры предосторожности как во время репетиций, так и выступлений, поскольку у нас в номере задействован опасный элемент – огонь.

Также MELOVIN дал первую пресс-конференцию в рамках «Евровидения». Несмотря на то, что артист был, опять-таки, последним, журналистов в зале было немало. Посмотреть пресс-конференцию можно здесь:

Видео с репетиции можно посмотреть здесь:

