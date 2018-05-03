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Евровидение 2018: MELOVIN поделился первым впечатлением от репетиции

Спецтема: Евровидение 2018
Комментариев: 1
MELOVIN поделился подробностями своего номера на конкурс Евровидение 2018.
Первая репетиция MELOVIN на Евровидении 2018
Первая репетиция MELOVIN на Евровидении 2018
пресс-служба

2 мая состоялась первая генеральная репетиция «Евровидения» в Лиссабоне. В силу того, что представитель Украины в своем полуфинале выступает последним, репетиционный день он также закрывал.

Артист говорит:

Нет слов, чтобы описать, насколько я впечатлен качеством работы. Все очень слажено, вовремя и доброжелательно. Особенно меня впечатлил звук во время репетиции со звукорежиссерами – такого качественного у меня не было еще никогда в жизни.

Наконец стало известно, какой же реквизит будет задействован в номере. Как и на Нацотборе, без рояля не обойдется. И, конечно же, без огня.

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«Nothing but your will sets you on fire. Fire lasts forever» – именно эта строчка вдохновила MELOVIN и Константина Томильченко сделать постановку такой, какой ее увидит зритель «Евровидения».

 

Репетиция MELOVIN фото
Репетиция MELOVIN фото
пресс-служба

 

MELOVIN рассказывает:

Я хотел оставить огонь, но задействовать реквизит другого уровня. С Константином мы разделяем видение того, как именно должно выглядеть мое выступление, и мне также нравится то, что он сделал для Джамалы. Потому я ему доверяю полностью.

 

MELOVIN фото
MELOVIN фото
пресс-служба

 

Константин Томильченко говорит:

Постановка выглядит впечатляюще. Но есть важный момент: мы должны принимать дополнительные меры предосторожности как во время репетиций, так и выступлений, поскольку у нас в номере задействован опасный элемент – огонь.

Также MELOVIN дал первую пресс-конференцию в рамках «Евровидения». Несмотря на то, что артист был, опять-таки, последним, журналистов в зале было немало. Посмотреть пресс-конференцию можно здесь:

Видео с репетиции можно посмотреть здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о клипе MELOVIN на песню, которую он споет на Евровидении 2018. Подробности и клип по ссылке.

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Теги: MELOVIN, melovin евровидение 2018, репетиция
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.05.2018, 14:59
Оценка:  -1
pусский
Воткну мозолистую пятку в его eбливый пердак, бля! У меня встал!
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