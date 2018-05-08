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Евровидение 2018 в Португалии первый полуфинал: смотреть онлайн

Спецтема: Евровидение 2018
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Узнайте, где смотреть первый полуфинал Евровидения 2018 в Португалии.
Евровидение 2018 в Португалии первый полуфинал: смотреть онлайн

Открытие Евровидения 2018 в Португалии уже состоялось, и теперь все ждут первый полуфинал Международного песенного конкурса, который состоится уже завтра, 8 мая. Отметим, представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN выступит во втором полуфинале – 10 мая.

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Смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения 2018 в Португалии можно на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube, телеканале "UA: Первый", телеканале "СТБ".

Отметим, в первом полуфинале Евровидения 2018 в Португалии выступят представители 19 стран-участниц:

  1. Азербайджан.

  2. Исландия.

  3. Албания.

  4. Бельгия.

  5. Чехия.

  6. Литва.

  7. Израиль.

  8. Беларусь.

  9. Эстония.

  10. Болгария.

  11. Македония.

  12. Хорватия.

  13. Австрия.

  14. Греция.

  15. Финляндия.

  16. Армения.

  17. Швейцария.

  18. Ирландия.

  19. Кипр.

К слову, недавно букмекеры сделали ставки на победителя Евровидения 2018, и на первом месте оказалась эпатажная представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy»:

Напомним, на открытии Евровидения 2018 представитель Украины MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов. Подробнее – по ссылке.

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Теги: евровидение 2018, Евровидение 2018 страны, первый полуфинал, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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