Евровидение 2018 в Португалии первый полуфинал: смотреть онлайн

Узнайте, где смотреть первый полуфинал Евровидения 2018 в Португалии.

Открытие Евровидения 2018 в Португалии уже состоялось, и теперь все ждут первый полуфинал Международного песенного конкурса, который состоится уже завтра, 8 мая. Отметим, представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN выступит во втором полуфинале – 10 мая.

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Смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения 2018 в Португалии можно на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube, телеканале "UA: Первый", телеканале "СТБ".

Отметим, в первом полуфинале Евровидения 2018 в Португалии выступят представители 19 стран-участниц:

Азербайджан. Исландия. Албания. Бельгия. Чехия. Литва. Израиль. Беларусь. Эстония. Болгария. Македония. Хорватия. Австрия. Греция. Финляндия. Армения. Швейцария. Ирландия. Кипр.

К слову, недавно букмекеры сделали ставки на победителя Евровидения 2018, и на первом месте оказалась эпатажная представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy»:

Напомним, на открытии Евровидения 2018 представитель Украины MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов. Подробнее – по ссылке.