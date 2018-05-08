Евровидение 2018 в Португалии первый полуфинал: смотреть онлайн
Открытие Евровидения 2018 в Португалии уже состоялось, и теперь все ждут первый полуфинал Международного песенного конкурса, который состоится уже завтра, 8 мая. Отметим, представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN выступит во втором полуфинале – 10 мая.
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Смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения 2018 в Португалии можно на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube, телеканале "UA: Первый", телеканале "СТБ".
Отметим, в первом полуфинале Евровидения 2018 в Португалии выступят представители 19 стран-участниц:
Азербайджан.
Исландия.
Албания.
Бельгия.
Чехия.
Литва.
Израиль.
Беларусь.
Эстония.
Болгария.
Македония.
Хорватия.
Австрия.
Греция.
Финляндия.
Армения.
Швейцария.
Ирландия.
Кипр.
К слову, недавно букмекеры сделали ставки на победителя Евровидения 2018, и на первом месте оказалась эпатажная представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy»:
Напомним, на открытии Евровидения 2018 представитель Украины MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов. Подробнее – по ссылке.
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