"Танці з зірками": известны первые подробности нового сезона

Совсем скоро стартует новый сезон танцевального шоу "Танці з зірками".

Команда легендарных «Танців з зірками», которая недавно получила сразу пять наград ежегодной национальной телевизионной премии «Телетриумф», уже начала активную подготовку ко второму сезону проекта.

Так, креативный продюсер «Танців з зірками» и «Голосу країни» Владимир Завадюк поделился, кого проект рассматривает в качестве участников, которые вскоре выйдут на главный танцевальный паркет страны:

Я могу раскрыть одну тайну. Сейчас мы ведем переговоры со звездой американских «Танців з зірками», но с кем именно не скажу.

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Отметим, что «Танці з зірками» по версии «Телетриумфа» стали лучшим развлекательным форматным шоу, а продюсерская группа проекта в составе Александра Ткаченко, Ольги Слисаренко, Виктории Барановой (Лезиной), Владимира Завадюка, Марины Грицуляк победила в номинации «Продюсер/продюсерская группа телепрограммы». Тем временем, Юрий Горбунов одержал победу в номинации «Ведущая/ведущий развлекательного форматного шоу», Андрей Музыка стал лучшим режиссером-постановщиком развлекательной программы-шоу, юмористической программы, музыкальной программы, концерта, церемонии, а Ольга Слонь победила в номинации «Художник по костюмам/стилист».

Неизменным ведущим «Танців з зірками» был Юрий Горбунов, членами жюри - тренер «Голосу.Діти-4» MONATIK, всемирно известная балерина Екатерина Кухар и популярный хореограф Влад Яма, а победителями стали украинская певица и тренер «Голосу.Діти-4» Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, которые в финале выполнили страстную румбу.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко фото пресс-служба 1+1

Напомним также, что ранее мы публиковали материал с поздравлением Ольги Сумской своего супруга с годовщиной. Подробнее по ссылке.