Премия Телетриумф 2018: полный список победителей

Известны имена победителей премии Телетриумф 2018.

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27 апреля в Stereo Plaza состоялась церемония награждения Национальной телевизионной премии Телетриумф. В 2018 году было объявлено 73 номинации. Претендентами на победу были не только ведущие и репортеры, но и художники, осветители и продюсеры.

Лидером по количеству номинаций стал Влаадимир Зеленский (15 номинаций).

Полный список победителей премии Телетриумф:

Юмористическая программа - «Вечерний квартал»;

Ведущий развлекательной программы - Сергей Притула;

Общественно-социальное ток-шоу «Страсти по ревизору»;

Ведущий ток-шоу - Сергей Притула;

Развлекательная программа для детей и подростков «Мир ждет открытия» (канал «ПлюсПлюс»);

Инновации в производстве телеконтента - «Моя страна. Прекрасная и независимая» (1+1);

Интервьюер - Екатерина Осадчая (Это первая награда премии «Телетриумф» для ведущей и для программы «Світське життя») ;

Музыкальная программа / концерт / церемония - Национальный отбор на Евровидение;

Спортивная программа / шоу - «Про футбол» (2+2);

Лучший ведущий / ведущая спортивной программы - Игорь Цыганык;

Спортивный комментатор: Виктор Вацко («Матч Лиги Чемпионов УЕФА Шахтер – Наполи»);

Утренняя / дневная информационно - развлекательная программа - «Завтрак с 1 + 1»;

Ведущий / ведущая утренней / дневной информационно-развлекательной программы - Руслан Сеничкин;

Режиссер - постановщик утренней / дневной программы - Качковская Дарья («Завтрак с 1 + 1»);

Промостиль канала (эфир) - Новогодние ID's: «Мы многогранны» (ТРК «Украина»);

Эфирное промо / промокампания - «Invictus Games» (СТБ)

Промокомпания 360 (эфир и другие медиа) - «Музей новин» (1+1);

Дизайн программы - «Дети победы» (1 + 1);

Телевизионный логотип - «Все буде смачно» (СТБ);

Дизайн студии ТВ-программы / шоу - «Вечерний Киев»;

Мобильное приложение ТВ-канала / программы / фильма / сериала / проекта - «Телепортал» (разработан StarLight Digital);

Сайт програми / каналу - «Райское место» (ТРК «Украина»);

Режиссер проморолика / ID канала / программы - Алексей Игнатьев - «1+1». Празднуем вместе»;

Режиссер монтажа проморолика / ID канала / программы - Николай Богдан «Invictus Games» - СТБ;

Оператор проморолика / ID канала / программы - Юрий Король «Invictus Games» (СТБ);

Социальный промопроект канала - «Invictus Games» (СТБ);

Специальный проект для среды digital - «Спадок» (FILM.UA);

Ведущий / ведущая музыкальной программы, концерта - Сергей Притула «Национальный отбор на Евровидение»;

Музыкальная программа / концерт / церемония - Телеверсия Live Show MONATIK Vitamin D (1+1);

Национальная информационная / новостная программа - «ТСН» (1+1);

Информационно - аналитическая программа - «ТСН.Тиждень» (1+1);

Ведущий/ведущая информационной программы (национальный эфир) - Наталья Мосейчук («ТСН», 1+1);

Ведущий/ведущая информационно - аналитической программы - Алла Мазур (ТСН.Тиждень, 1+1);

Региональная информационная / новостная программа - «Донбасс сегодня» (TV5);

Программа журналистских расследований «Гроші» (1+1);

Ведущий/ведущая программы журналистских расследований - Александр Дубинский («Гроші», 1+1);

Тематическая развлекательная программа формата lifestyle - «ЛавЛавCar» (ТЕТ);

Ведущий тематической развлекательной программы - Николай Тищенко - «Ревизор с Тищенко» («Новый канал»);

Репортаж (национальный эфир) - «Высота», ТСН;

Репортер (национальный эфир) -Александр Загородний - «ТСН», репортаж «Бой в промзоне»;

Репортаж (региональный эфир) - «Судьбы. Дети системы» (TV5);

Репортер (региональный эфир) - Евгения Мельник «Донбасс сегодня»;

Оператор новостей / телевизионных репортажей - Богдан Кутепов - «Валькирия. История россиянки, которая воюет за Украину» («Громадське»);

Актриса телевизионного фильма/сериала - Елена Кравец - «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95");

Актер телевизионного фильма / сериала - Станислав Боклан - «Маэстро» (Компания Star Media);

Режиссер - постановщик телесериала - Ольга Ряшина – «Мата Хари» (Компания Star Media);

Режиссер документального фильма / сериала / проекта - Сергей Сотниченко - «Дети победы» (1+1);

Сценарист / сценарная группа телевизионного фильма / сериала - Андрей Яковлев, Алексей Кирющенко, Юрий Костюк, Юрий Микуленко, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Козлов, Александр Брагин, Алексей Жук, Андрей Нестеров, Андрей Ильков - «Слуга народа. От любви к импичменту» (Компания «Квартал 95»)

Оператор телефильма / мини - сериала (до 4-х серий) - Игорь Иванов - «Век Якова» (1+1);

Оператор документального фильма / сериала / проекта - Пинск Виталий - «Дети победы» (1+1)

Оператор телесериала - Фурса Антон - «Нюхач-3» (Компания FILM.UA)

Художник - постановщик фильма / сериала - Сергей Бржестовский - «Век Якова» (1+1);

Художник по костюмам/стилист - Ольга Слонь - «Танцы со звездами» (1+1);

Документальный фильм/сериал/проект (региональный эфир) - «На краю МИРА: Авдеевка» (TV5);

Программа какого - либо формата (региональный эфир) - «ВелоТревел» (TV5);

Ведучий/ведуча інформаційної програми (регіональний ефір) - Богданович Андрій – «Тиждень. Підсумки» (TV5);

Телевизионный фильм/мини-сериал (до 4 серий) - «Век Якова» (1+1);

Телевизионный сериал (до 16 серий) - Мата Хари (Компания "Star Media");

Телевизионный сериал (17 серий и более) - «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95»);

Украинский формат - сериал «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95»);

Украинский формат - развлекательная телепрограмма/шоу - «Орел и Решка. Перезагрузка» (выпуск «Майами ") - (Компания «Тинспирит Студио»);

Развлекательное форматное шоу - «Танцы со звездами» (1 + 1);

Ведущий/ведущая развлекательного форматного шоу - Юрий Горбунов «Танці со звездами» (1+1)

Докудрама, скриптед-реалити - «Дети победы» (1+1);

Документальный фильм / сериал / проект - «Украина. Возвращение своей истории-2» (1 + 1);

Режиссер - постановщик развлекательной программы - шоу - Андрей Музыка - «Танцы со звездами»;

Продюсер/продюсерская группа документального фильма / сериала / проекта - Аким Галимов - «Украина. Возвращение истории-2» (1+1);

Продюсер/продюсерская группа телевизионного фильма / скриптед-реалити - Владимир Зеленский, Борис Шефир, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Алексей Кирющенко - «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95»);

Продюсер/продюсерская група телепрограми - Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Марина Грицуляк - «Танцы со звездами» (1+1).

Напомним, известна дата проведения премии Оскар 2019. Также известно, когда объявят номинантов премии Оскар 2019.