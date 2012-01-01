Премия Телетриумф 2018: полный список победителей
Известны имена победителей премии Телетриумф 2018.
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27 апреля в Stereo Plaza состоялась церемония награждения Национальной телевизионной премии Телетриумф. В 2018 году было объявлено 73 номинации. Претендентами на победу были не только ведущие и репортеры, но и художники, осветители и продюсеры.
Лидером по количеству номинаций стал Влаадимир Зеленский (15 номинаций).
Полный список победителей премии Телетриумф:
- Юмористическая программа - «Вечерний квартал»;
- Ведущий развлекательной программы - Сергей Притула;
- Общественно-социальное ток-шоу «Страсти по ревизору»;
- Ведущий ток-шоу - Сергей Притула;
- Развлекательная программа для детей и подростков «Мир ждет открытия» (канал «ПлюсПлюс»);
- Инновации в производстве телеконтента - «Моя страна. Прекрасная и независимая» (1+1);
- Интервьюер - Екатерина Осадчая (Это первая награда премии «Телетриумф» для ведущей и для программы «Світське життя») ;
- Музыкальная программа / концерт / церемония - Национальный отбор на Евровидение;
- Спортивная программа / шоу - «Про футбол» (2+2);
- Лучший ведущий / ведущая спортивной программы - Игорь Цыганык;
- Спортивный комментатор: Виктор Вацко («Матч Лиги Чемпионов УЕФА Шахтер – Наполи»);
- Утренняя / дневная информационно - развлекательная программа - «Завтрак с 1 + 1»;
- Ведущий / ведущая утренней / дневной информационно-развлекательной программы - Руслан Сеничкин;
- Режиссер - постановщик утренней / дневной программы - Качковская Дарья («Завтрак с 1 + 1»);
- Промостиль канала (эфир) - Новогодние ID's: «Мы многогранны» (ТРК «Украина»);
- Эфирное промо / промокампания - «Invictus Games» (СТБ)
- Промокомпания 360 (эфир и другие медиа) - «Музей новин» (1+1);
- Дизайн программы - «Дети победы» (1 + 1);
- Телевизионный логотип - «Все буде смачно» (СТБ);
- Дизайн студии ТВ-программы / шоу - «Вечерний Киев»;
- Мобильное приложение ТВ-канала / программы / фильма / сериала / проекта - «Телепортал» (разработан StarLight Digital);
- Сайт програми / каналу - «Райское место» (ТРК «Украина»);
- Режиссер проморолика / ID канала / программы - Алексей Игнатьев - «1+1». Празднуем вместе»;
- Режиссер монтажа проморолика / ID канала / программы - Николай Богдан «Invictus Games» - СТБ;
- Оператор проморолика / ID канала / программы - Юрий Король «Invictus Games» (СТБ);
- Социальный промопроект канала - «Invictus Games» (СТБ);
- Специальный проект для среды digital - «Спадок» (FILM.UA);
- Ведущий / ведущая музыкальной программы, концерта - Сергей Притула «Национальный отбор на Евровидение»;
- Музыкальная программа / концерт / церемония - Телеверсия Live Show MONATIK Vitamin D (1+1);
- Национальная информационная / новостная программа - «ТСН» (1+1);
- Информационно - аналитическая программа - «ТСН.Тиждень» (1+1);
- Ведущий/ведущая информационной программы (национальный эфир) - Наталья Мосейчук («ТСН», 1+1);
- Ведущий/ведущая информационно - аналитической программы - Алла Мазур (ТСН.Тиждень, 1+1);
- Региональная информационная / новостная программа - «Донбасс сегодня» (TV5);
- Программа журналистских расследований «Гроші» (1+1);
- Ведущий/ведущая программы журналистских расследований - Александр Дубинский («Гроші», 1+1);
- Тематическая развлекательная программа формата lifestyle - «ЛавЛавCar» (ТЕТ);
- Ведущий тематической развлекательной программы - Николай Тищенко - «Ревизор с Тищенко» («Новый канал»);
- Репортаж (национальный эфир) - «Высота», ТСН;
- Репортер (национальный эфир) -Александр Загородний - «ТСН», репортаж «Бой в промзоне»;
- Репортаж (региональный эфир) - «Судьбы. Дети системы» (TV5);
- Репортер (региональный эфир) - Евгения Мельник «Донбасс сегодня»;
- Оператор новостей / телевизионных репортажей - Богдан Кутепов - «Валькирия. История россиянки, которая воюет за Украину» («Громадське»);
- Актриса телевизионного фильма/сериала - Елена Кравец - «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95");
- Актер телевизионного фильма / сериала - Станислав Боклан - «Маэстро» (Компания Star Media);
- Режиссер - постановщик телесериала - Ольга Ряшина – «Мата Хари» (Компания Star Media);
- Режиссер документального фильма / сериала / проекта - Сергей Сотниченко - «Дети победы» (1+1);
- Сценарист / сценарная группа телевизионного фильма / сериала - Андрей Яковлев, Алексей Кирющенко, Юрий Костюк, Юрий Микуленко, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Козлов, Александр Брагин, Алексей Жук, Андрей Нестеров, Андрей Ильков - «Слуга народа. От любви к импичменту» (Компания «Квартал 95»)
- Оператор телефильма / мини - сериала (до 4-х серий) - Игорь Иванов - «Век Якова» (1+1);
- Оператор документального фильма / сериала / проекта - Пинск Виталий - «Дети победы» (1+1)
- Оператор телесериала - Фурса Антон - «Нюхач-3» (Компания FILM.UA)
- Художник - постановщик фильма / сериала - Сергей Бржестовский - «Век Якова» (1+1);
- Художник по костюмам/стилист - Ольга Слонь - «Танцы со звездами» (1+1);
- Документальный фильм/сериал/проект (региональный эфир) - «На краю МИРА: Авдеевка» (TV5);
- Программа какого - либо формата (региональный эфир) - «ВелоТревел» (TV5);
- Ведучий/ведуча інформаційної програми (регіональний ефір) - Богданович Андрій – «Тиждень. Підсумки» (TV5);
- Телевизионный фильм/мини-сериал (до 4 серий) - «Век Якова» (1+1);
- Телевизионный сериал (до 16 серий) - Мата Хари (Компания "Star Media");
- Телевизионный сериал (17 серий и более) - «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95»);
- Украинский формат - сериал «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95»);
- Украинский формат - развлекательная телепрограмма/шоу - «Орел и Решка. Перезагрузка» (выпуск «Майами ") - (Компания «Тинспирит Студио»);
- Развлекательное форматное шоу - «Танцы со звездами» (1 + 1);
- Ведущий/ведущая развлекательного форматного шоу - Юрий Горбунов «Танці со звездами» (1+1)
- Докудрама, скриптед-реалити - «Дети победы» (1+1);
- Документальный фильм / сериал / проект - «Украина. Возвращение своей истории-2» (1 + 1);
- Режиссер - постановщик развлекательной программы - шоу - Андрей Музыка - «Танцы со звездами»;
- Продюсер/продюсерская группа документального фильма / сериала / проекта - Аким Галимов - «Украина. Возвращение истории-2» (1+1);
- Продюсер/продюсерская группа телевизионного фильма / скриптед-реалити - Владимир Зеленский, Борис Шефир, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Алексей Кирющенко - «Слуга народа. От любви до импичмента» (Компания «Квартал 95»);
- Продюсер/продюсерская група телепрограми - Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Марина Грицуляк - «Танцы со звездами» (1+1).
Напомним, известна дата проведения премии Оскар 2019. Также известно, когда объявят номинантов премии Оскар 2019.
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