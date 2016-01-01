К годовщине Чернобыльской трагедии на украинских телеканалах презентуют клип-фильм «The Arch»

В день Чернобыльской трагедии, 26 апреля, в украинском ТВ-пространстве состоится презентация музыкального фильма «The Arch».

Съёмки проходили осенью 2016 года, уже в декабре фильм был презентован украинской публике, а за полтора года былноминирован 18 раз на всевозможных кинофестивалях Европы, Америки и Азии, получив 6 наград. "Арка" стала первым неитальянским фильмом, победившим на «Visioni Corte Film Festival» в Италии в номинации "Лучший музыкальный фильм".

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Генеральный продюсер фильма - Ирина Николаенко. Музыку к ленте написал харьковский рокер Никита Рубченко, автор рок-версии гимна Украины. Режиссером выступил Антон Шатохин.

Антон Шатохин фото пресс-служба

Антон Шатохин, режиссёр:

У меня достаточно большой опыт съёмок. Я работал со многими украинскими артистами - Kishe, MamaRika, Виталием Козловским, Настей Приходько, Артёмом Пивоваровыми многими другими. Однако «The Arch» - это совсем другаяистория. Это был вызов самому себе.

Съёмки проходили в непосредственной близости от места аварии. Фильм «Арка» - это фильм-история. В него также вошлидокументальные кадры, снятые в 1986 году. Но это и фильм-надежда. Надежда на то, что у зоны отчуждения есть будущее.

Съемки фото пресс-служба

Антон Шатохин, режиссёр:

Это была довольно сложная, но невероятно интересная работа. Уникальные объекты Зоны отчуждения, 150 человек на съёмочной площадке, нереальный звук. Всё это нужно было поместить в кадр, постаратья передатьзрителям то, что я видел и слышал вживую. Мне кажется, нам удалось это сделать».

Съемочный процесс фото пресс-служба

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