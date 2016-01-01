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К годовщине Чернобыльской трагедии на украинских телеканалах презентуют клип-фильм «The Arch»

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В день Чернобыльской трагедии, 26 апреля, в украинском ТВ-пространстве состоится презентация музыкального фильма «The Arch».
Годовщина Чернобыльской трагедии - клип-фильм The Arch
Годовщина Чернобыльской трагедии - клип-фильм The Arch
пресс-служба

Съёмки проходили осенью 2016 года, уже в декабре фильм был презентован украинской публике, а за полтора года былноминирован 18 раз на всевозможных кинофестивалях Европы, Америки и Азии, получив 6 наград. "Арка" стала первым неитальянским фильмом, победившим на «Visioni Corte Film Festival» в Италии в номинации "Лучший музыкальный фильм".

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Генеральный продюсер фильма - Ирина Николаенко. Музыку к ленте написал харьковский рокер Никита Рубченко, автор рок-версии гимна Украины. Режиссером выступил Антон Шатохин.

Антон Шатохин фото
Антон Шатохин фото
пресс-служба

Антон Шатохинрежиссёр: 

У меня достаточно большой опыт съёмокЯ работал со многими украинскими артистами - KisheMamaRikaВиталием КозловскимНастей ПриходькоАртёмом Пивоваровыми многими другимиОднако «The Arch» - это совсем другаяисторияЭто был вызов самому себе.

Съёмки проходили в непосредственной близости от места аварии. Фильм «Арка» - это фильм-история. В него также вошлидокументальные кадры, снятые в 1986 году. Но это и фильм-надежда. Надежда на то, что у зоны отчуждения есть будущее.

Съемки фото
Съемки фото
пресс-служба

Антон Шатохинрежиссёр: 

Это была довольно сложнаяно невероятно интересная работаУникальные объекты Зоны отчуждения, 150 человек на съёмочной площадкенереальный звукВсё это нужно было поместить в кадрпостаратья передатьзрителям точто я видел и слышал вживуюМне кажетсянам удалось это сделать».

Съемочный процесс фото
Съемочный процесс фото
пресс-служба

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что 80-летний Энтони Хопкинс взбудоражил Сеть видео, на котором сходит с ума. Подробности по ссылке.

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Теги: чернобыльская авария, Чернобыльская катастрофа, Чернобыльская зона, годовщина, фильм, музыкальный фильм
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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