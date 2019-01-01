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Оскар 2019: известна дата премии

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Известно, когда будет список номинантов премии Оскар 2019.
Оскар 2019 - дата и время проведения премии
Оскар 2019 - дата и время проведения премии
GettyImages.com

Американская академия киноискусств сообщила дату следующей премии Оскар. Кинопремия состоится в 2019 году.

91-ая кинопремия Оскар 2019 состоится 24 февраля. Традиционно, премия Оскар 2019 пройдет в известном Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

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7 января 2019-го года начнут выбирать претендентов на премию Оскар. А завершится отбор 14 января. 22 января станут известны номинанты Оскара 2019.

К слову, список победителей премии Оскар 2018 смотрите тут

Напомним, известны имена победителей украинской кинопремии Золота Дзиґа 2018. Смотрите, какой фильм получил самое большое количество наград.

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Теги: Оскар, Оскар 2019, дата
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Источник: ivona bigmir)net

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