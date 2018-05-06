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Ольга Сумская поздравила супруга с годовщиной

Комментариев: 2
Ольга Сумская опубликовала пост в честь годовщины совместной жизни.
Ольга Сумская поздравила мужа с годовщиной
Ольга Сумская поздравила мужа с годовщиной
instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram опубликовала пост, который посвятила своей семье. А точнее, годовщине совместной жизни с Виталием Борисюком.

Отметим, что Ольга сумская воспитывает со своим супругом дочку - Анну Борисюк.

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже 22 года. Почти на всех мероприятиях Сумская и Борисюк вместе. Пара не раз отмечала, что они уже и не представляю себя без друг друга. Поскольку большую часть своего времени проводят в компании друг друга.

22 года как один день.

 

22 года как один день..❤️❤️

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

К слову, у Ольги Сумской есть еще одна дочь. Антонина, которая сейчас живет в России, родилась в браке с Евгением Паперным.

Напомним, что Надежда Мейхер поделилась редким кадром с детьми. Надежда Мейхер крайне редко затрагивает личную тему.

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Теги: Ольга Сумская, актриса, годовщина, пост, соцсети, инстаграм, муж, виталий борисюк
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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tallan    07.05.2018, 12:49
Оценка:  0
tallan
какой страшный)
гость  (аноним)  07.05.2018, 12:49
Оценка:  0
гость
Борисюк есть и всегда будет ТОЛЬКО МУЖЕМ СУМСКОЙ- а это ужасно ! А СУмская- женщиной неумело используемой тем, что дала природа- и первый второй брак за нищими актери шками- а ей бы блистать в роскоши !
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