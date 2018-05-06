Ольга Сумская поздравила супруга с годовщиной

Ольга Сумская опубликовала пост в честь годовщины совместной жизни.

Актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram опубликовала пост, который посвятила своей семье. А точнее, годовщине совместной жизни с Виталием Борисюком.

Отметим, что Ольга сумская воспитывает со своим супругом дочку - Анну Борисюк.

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже 22 года. Почти на всех мероприятиях Сумская и Борисюк вместе. Пара не раз отмечала, что они уже и не представляю себя без друг друга. Поскольку большую часть своего времени проводят в компании друг друга.

22 года как один день.

К слову, у Ольги Сумской есть еще одна дочь. Антонина, которая сейчас живет в России, родилась в браке с Евгением Паперным.

Напомним, что Надежда Мейхер поделилась редким кадром с детьми. Надежда Мейхер крайне редко затрагивает личную тему.