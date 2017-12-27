Рианна рассказала о своем возлюбленном и о смерти брата

Рианна о смерти брата: «Наверное, это мой самый большой жизненный урок».

Певица Рианна недавно дала больше интервью Vogue, которое стало самым обсуждаем за последнее время. Рианна в интервью поговорила на темы, которые до этого не обсуждала или давала очень короткие комментарии.

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Рианна согласилась поговорить на болезненную для нее тему. Она затронула тему смерти брата, которого убили после их совместного ужина:

Я действительно обняла кузена вечером накануне его смерти, не знаю почему. А после всего произошедшего теперь обнимаю всех так, будто делаю это в последний раз. Наверное, это мой самый большой жизненный урок. Не ждать даже до завтра. Завтра, на мой взгляд, слишком поздно.

Согласилась также поговорить о своем новом молодом человеке. Она считает, что в отношениях с бизнесменом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем она как никогда счастлива:

Прежде я чувствовала себя виноватой, когда тратила время на личную жизнь, а еще мне кажется, что раньше не встречала человека, который был бы достойнее этого.

Рианна фото GettyImages.com

Не обошлось и без темы ее внешнего вида. Не раз Рианна слышала критику в свой адрес по поводу внешности. И сейчас дала достойных ответ всем, кто ее критикует:

Честно говоря, нужно уметь смеяться над собой. Я знаю, когда выгляжу толстой, а когда теряю килограммы. Принимаю любую фигуру. Не гонюсь за успехом моделей Victoria’s Secret и все еще чувствую себя очень красивой и уверенной в нижнем белье.

фото Рианны GettyImages.com

Напомним, что Анна Седокова высказалась о лишении ее родительских прав. Почти 8 месяцев Анна Седокова судится с отцом своей дочери Моники.