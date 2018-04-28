Надежда Мейхер поделилась редким кадром с детьми

Надежда Мейхер крайне редко затрагивает личную тему.

Певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер открыта к новым проектам и начинаниям, все время рассказывает о них. А вот личная тема на публике не обсуждается.

Лишь иногда Надежда Мейхер делиться подробностями личной жизни с супругом.

Днями Надежда Мейхер удивила многих и опубликовала снимок с детьми.

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Отметим, что это довольно редкий кадр для страницы Мейхер в Instagram. Правда, и тут не видно лиц детей.

Пока Мейхер не хочет их показывать.

#счастливаямама ♥️💗💗 Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 28 Кві 2018 р. о 7:44 PDT

К слову, у Мейхер трое детей.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые фотографии принца Луи. Многие в восторге от фото, которые сделала Кейт Миддлтон.