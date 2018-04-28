Надежда Мейхер поделилась редким кадром с детьми
Надежда Мейхер крайне редко затрагивает личную тему.
Певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер открыта к новым проектам и начинаниям, все время рассказывает о них. А вот личная тема на публике не обсуждается.
Лишь иногда Надежда Мейхер делиться подробностями личной жизни с супругом.
Днями Надежда Мейхер удивила многих и опубликовала снимок с детьми.
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Отметим, что это довольно редкий кадр для страницы Мейхер в Instagram. Правда, и тут не видно лиц детей.
Пока Мейхер не хочет их показывать.
К слову, у Мейхер трое детей.
Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые фотографии принца Луи. Многие в восторге от фото, которые сделала Кейт Миддлтон.
Полная версия правил
То жидовка Мейхер, то Лабуда.
Лабуда, Мейхер. Мейхер, Лабуда. Лабуда, Мейхер. Мейхер, Лабуда. Лабуда, Мейхер. Мейхер, Лабуда. Лабуда, Мейхер. Мейхер, Лабуда. Лабуда, Мейхер. Мейхер, Лабуда. Лабуда, Мейхер. Мейхер, Лабуда. Лабуда, Мейхер.
Затрахали этим говном!