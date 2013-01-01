Опубликованы первые официальные снимки принца Луи (фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию третьему ребенку .
23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. У королевской четы родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз.
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Накануне Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в Twitter первые официальные фотографии новорожденного. Отмечается, что снимки сына делала сама Кэтрин.
На одной из фотографий юный наследник позирует в компании своей сестры. Такое же фото сделано и с принцем Джорджем.
Напомним, первенец Уильяма и Кейт, принц Джордж, родился в июле 2013 года, а дочка, принцесса Шарлотта, — в мае 2015 года.
Ранее сообщалось, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс впервые станут родителями.
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