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Опубликованы первые официальные снимки принца Луи (фото)

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Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию третьему ребенку .
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали официальные фото новорожденного
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали официальные фото новорожденного
GettyImages.com

23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. У королевской четы родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз. 

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Накануне Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в Twitter первые официальные фотографии новорожденного. Отмечается, что снимки сына делала сама Кэтрин. 

На одной из фотографий юный наследник позирует в компании своей сестры. Такое же фото сделано и с принцем Джорджем.

Напомним, первенец Уильяма и Кейт, принц Джордж, родился в июле 2013 года, а дочка, принцесса Шарлотта, — в мае 2015 года.  

Ранее сообщалось, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс впервые станут родителями.

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям, дети знаменитостей, фото
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