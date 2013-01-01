Опубликованы первые официальные снимки принца Луи (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию третьему ребенку .

23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. У королевской четы родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз.

Читай также: Влад Яма показал своего сына

Накануне Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в Twitter первые официальные фотографии новорожденного. Отмечается, что снимки сына делала сама Кэтрин.

На одной из фотографий юный наследник позирует в компании своей сестры. Такое же фото сделано и с принцем Джорджем.

Напомним, первенец Уильяма и Кейт, принц Джордж, родился в июле 2013 года, а дочка, принцесса Шарлотта, — в мае 2015 года.

Ранее сообщалось, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс впервые станут родителями.