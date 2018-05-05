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Влад Яма показал своего сына

Комментариев: 3
Фото сына Влада Ямы появилось в соцсети.
Влад Яма показал сына
Влад Яма показал сына
instagram.com/vladyama_official​

Хореограф и шоумен Влад Яма только недавно перестал скрывать личную жизнь. До этого артист не сообщал, что давно женат и воспитывает сына. Теперь же Яма часто делится снимками своей супруги Лилианы, но сына показывать не спешит.

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А недавно на странице Влада Ямы в Instagram появилось фото его 2-летнего сына Леона. Ракурс выбран, мягко говоря, не совсем удачно, поэтому есть основания предполагать, что мальчик сделал селфи на папин смартфон и опубликовал его в instastories:

Сторис Влада Ямы
Сторис Влада Ямы
instagram.com/vladyama_official​

Отметим, немного позднее фото пропало со страницы Влада Ямы, что еще раз подтверждает его нежелание показывать своего ребенка подписчикам.

Напомним, Ева Мендес показала, как выглядела в 15 лет. Архивное фото смотрите по ссылке.

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Теги: влад яма, влад яма новости, сын, семья, фото, инстаграм, сторис
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  05.05.2018, 16:50
Оценка:  0
pусский
Я даже не пёрнул...
гость  (аноним)  05.05.2018, 16:44
Оценка:  0
гость
Ему же чтоб член стал надо голым мужика увидеть, бабу трахнуть без этого не сможет. Голубеныш.
гость  (аноним)  05.05.2018, 16:42
Оценка:  0
гость
Не поверю что у него нормальные сперматозоиды, чтоб мужиком нормальным сын стал. Удивительно как он вообще смог, чтоб от него чика залетела.
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