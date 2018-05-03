Ева Мендес показала, как выглядела в 15 лет

Ева Мендес была поклонницей актрисы Алиссы Милано.

Актриса Ева Мендес поделилась на своей странице в Instagram архивным фото. Знаменитая актриса Ева Мендес показала, какой была в юности. На фото ей 15 лет.

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Для многих поклонников Евы Мендес стало открытием, что она была фанаткой актрисы Алиссы Милано.

На фото Ева Мендес как раз фотографируется с Алиссой Милано:

В тот день Алисса Милано приехала в торговый центр. Мне тогда было 15 лет, и я словно потеряла голову. Я была одержима.

Интересно, могла ли предугадать Ева Мендес, что вскоре сама станет кумиром для многих?)

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