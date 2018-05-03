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Ева Мендес показала, как выглядела в 15 лет

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Ева Мендес была поклонницей актрисы Алиссы Милано.
Эва Мендес - детское фото
Эва Мендес - детское фото
GettyImages.com

Актриса Ева Мендес поделилась на своей странице в Instagram архивным фото. Знаменитая актриса Ева Мендес показала, какой была в юности. На фото ей 15 лет.

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Для многих поклонников Евы Мендес стало открытием, что она была фанаткой актрисы Алиссы Милано.

На фото Ева Мендес как раз фотографируется с Алиссой Милано:

В тот день Алисса Милано приехала в торговый центр. Мне тогда было 15 лет, и я словно потеряла голову. Я была одержима.

Интересно, могла ли предугадать Ева Мендес, что вскоре сама станет кумиром для многих?)

Напомним, что Рианна рассказала о своей личной жизни и поделилась подробностями трагедии в семье. Это интервью уже стало одним из самых обсуждаемых за последнее время. Подробности читайте по ссылке.

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Теги: Эва Мендес, актриса, Алисса Милано, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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