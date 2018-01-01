Кайли Дженнер показала 3-месячную дочь

Кайли Дженнер не скрывает лицо своего ребенка.

Сестра Ким Кардашьян, голливудская дива Кайли Дженнер в феврале 2018 родила первого ребенка – дочь Сторми. Кайли относится к числу тех знаменитостей, которые не скрывают личную жизнь и не боятся показывать лицо своего ребенка.

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На днях Кайли Дженнер вместе дочерью и ее отцом Трэвисом Скоттом отправились на семейный отдых, а на страницах звезды то и дело появляются фото. Как сообщила Кайли, вчера, 2 мая, ее дочери Сторми исполнилось 3 месяца:

Моей милой девочке сегодня исполнилось 3 месяца.

Кайли Дженнер с дочерью фото instagram.com/kyliejenner​

Дочь Кайли Дженнер фото instagram.com/kyliejenner​

Отметим, в СМИ была информация относительно разрыва Кайли Дженнер с отцом ее ребенка Трэвисом Скоттом. Пара не комментировала эти слухи, но совместными снимками опровергла их.

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