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Кайли Дженнер показала 3-месячную дочь

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Кайли Дженнер не скрывает лицо своего ребенка.
Кайли Дженнер и маленькая дочь фото
Кайли Дженнер и маленькая дочь фото

Сестра Ким Кардашьян, голливудская дива Кайли Дженнер в феврале 2018 родила первого ребенка – дочь Сторми. Кайли относится к числу тех знаменитостей, которые не скрывают личную жизнь и не боятся показывать лицо своего ребенка.

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На днях Кайли Дженнер вместе дочерью и ее отцом Трэвисом Скоттом отправились на семейный отдых, а на страницах звезды то и дело появляются фото. Как сообщила Кайли, вчера, 2 мая, ее дочери Сторми исполнилось 3 месяца:

Моей милой девочке сегодня исполнилось 3 месяца.

Кайли Дженнер с дочерью фото
Кайли Дженнер с дочерью фото
instagram.com/kyliejenner​
Дочь Кайли Дженнер фото
Дочь Кайли Дженнер фото
instagram.com/kyliejenner​

Отметим, в СМИ была информация относительно разрыва Кайли Дженнер с отцом ее ребенка Трэвисом Скоттом. Пара не комментировала эти слухи, но совместными снимками опровергла их.

Напомним, Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Кайли Дженнер, дочь, лицо, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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