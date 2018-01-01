ТОП-10 неизвестных фактов об Одри Хепберн

4 мая годовщина со дня рождения знаменитой Одри Хепберн.

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Одри Хепберн - одна из главных икон стиля, эталон красоты и просто великая женщина, которой и по сей день поклоняются миллионы. Она входит в число легендарных актрис и необыкновенных женщин мира. Сегодня, 4 мая, годовщина со дня рождения Одри Хепберн. Наша редакция решила написать неизвестные факты из жизни гениальной актрисы и модели Одри Хепберн.

Одри Хепберн трижды выходила замуж, а ее второй муж был моложе Одри на 9 лет.

Любимым модельером Одри Хепберн был Юбер де Живанши.

Одри Хепберн фото GettyImages.com

До карьеры актрисы Одри Хепберн училась на ассистента стоматолога.

Во время Второй мировой войны актрисы питалась луковицами тюльпанов и пыталась печь хлеб из травы.

Одри Хепберн фото

Одри Хепберн всегда комплексовала из-за своего высокого роста (170 см) и размера ноги (41).

В свободное время от работы Одри Хепберн любила вязать.

Одри Хепберн фото GettyImages.com

Любимая музыка Одри Хепберн - джаз. Актриса повсюду брала с собой любимые пластинки.

Актриса знала много языков: английский, французский, испанский, итальянский и голландский.

Одри Хепберн фото GettyImages.com

Одри имела плохие привычки — выкуривала по три пачки сигарет за день.

Одри Хепберн умерла в возрасте 63 лет от рака толстой кишки.

Напомним также, что в этот день - 4 мая - свои именины отмечает Настя каменских. Как из года в год менялась певица можно узнать по ссылке.