Официально: Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс впервые станут родителями

Сестра Кейт Миддлтон беременна первенцем .

Менее года назад весь мир следил за свадьбой сестры Кейт Миддлтон — Пиппы и британского миллионера Дэвида Мэттьюса. После этого события поклонники пары говорили о том, что Пиппа ожидает первенца. Слух о беременности младшей Миддлтон подтвердился только сейчас.

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Радостными новостями Пиппа и Джеймс с родными и близкими друзьями поделились на прошлой неделе. Как сообщают СМИ, плановое УЗИ, которое показало, что Пиппа находится в положении 12 недель.

Одной из первых о беременности Пиппы узнала ее сестра Кейт Миддлтон и пришла в восторг от этой новости, - пишет издание Independent.

Ранее Ivona писала о том, кто выступил на Дне рождения Елизаветы II.