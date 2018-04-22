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Официально: Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс впервые станут родителями

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Сестра Кейт Миддлтон беременна первенцем .
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс впервые станут родителями
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс впервые станут родителями
GettyImages.com

Менее года назад весь мир следил за свадьбой сестры Кейт Миддлтон — Пиппы и британского миллионера Дэвида Мэттьюса. После этого события поклонники пары говорили о том, что Пиппа ожидает первенца. Слух о беременности младшей Миддлтон подтвердился только сейчас. 

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Радостными новостями Пиппа и Джеймс с родными и близкими друзьями поделились на прошлой неделе. Как сообщают СМИ, плановое УЗИ, которое показало, что Пиппа находится в положении 12 недель.  

Одной из первых о беременности Пиппы узнала ее сестра Кейт Миддлтон и пришла в восторг от этой новости, - пишет издание Independent. 

Ранее Ivona писала о том, кто выступил на Дне рождения Елизаветы II.

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Теги: Пиппа Миддлтон, Джеймс Мэттьюс, беременность
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  22.04.2018, 16:33
Оценка:  0
pусский
Выебу Пипу в попу!
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