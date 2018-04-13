Принц Уильям рассекретил пол будущего ребенка

Кейт Миддлтон в апреле 2018-го года должна родить третьего ребенка.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон скоро станут родителями в третий раз. Кейт Миддлтон не говорит ничего относительно предстоящих родов, а вот принц Уильям недавно обмолвился интересной информацией.

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Принц Уильям недавно ответил на вопрос об имени будущего ребенка. Во время ответа принц Уильям сказала, что отдает предпочтение имени Джек. Только потом замешкался или добавил, что может быть и Джеки:

Я намерен настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джек… или Джеки.

СМИ утверждают, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут все же сына.

Принц УИльям и Кейт Миддлтон фото gettyimages.com

К слову, недавно принца Уильяма видели в отделе детской одежды, где он выбирал вещи в синем цвете.

Напомним, что Лилия Ребрик сообщила имя будущего ребенка. Ведущая тоже должна скоро родить. Подробности читайте по ссылке.