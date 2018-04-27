Кейт Миддлтон и принц Уильям назвали имя третьего ребенка
23 апреля Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям стали родителями еще одного сына. В Сети почти сразу появились фото счастливых супругов и новорожденного малыша, а вот называть его имя пара не спешила.
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А сегодня, 27 апреля, стало известно, как назвали новорожденного сына Кейт Миддлтон и принц Уильям. Имя третьего ребенка королевской пары – Луис Артур Чарльз. Об этом сообщили на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter:
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
Отметим, принц Уильям и Кейт Миддлтон, помимо новорожденного ребенка, воспитывают еще двоих детей – дочь Шарлотту и сына Джорджа.
Напомним, Джамала опубликовала фото с сыном, которое можно посмотреть по ссылке.
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