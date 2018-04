Кейт Миддлтон и принц Уильям назвали имя третьего ребенка

23 апреля Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям стали родителями еще одного сына. В Сети почти сразу появились фото счастливых супругов и новорожденного малыша, а вот называть его имя пара не спешила.

А сегодня, 27 апреля, стало известно, как назвали новорожденного сына Кейт Миддлтон и принц Уильям. Имя третьего ребенка королевской пары – Луис Артур Чарльз. Об этом сообщили на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter:

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ