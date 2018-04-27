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Кейт Миддлтон и принц Уильям назвали имя третьего ребенка

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Как назвали новорожденного сына Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям?
Имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
GettyImages.com

23 апреля Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям стали родителями еще одного сына. В Сети почти сразу появились фото счастливых супругов и новорожденного малыша, а вот называть его имя пара не спешила.

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А сегодня, 27 апреля, стало известно, как назвали новорожденного сына Кейт Миддлтон и принц Уильям. Имя третьего ребенка королевской пары – Луис Артур Чарльз. Об этом сообщили на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter:

 

Принц Уильям с семьей фото
Принц Уильям с семьей фото
GettyImages.com

 

Отметим, принц Уильям и Кейт Миддлтон, помимо новорожденного ребенка, воспитывают еще двоих детей – дочь Шарлотту и сына Джорджа.

Напомним, Джамала опубликовала фото с сыном, которое можно посмотреть по ссылке.

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям, третий ребенок, имя ребенка, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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