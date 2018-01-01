Джамала опубликовала фото с сыном

Сыну Джамалы исполнился один месяц.

Ровно месяц назад певица Джамала и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями – у пары родился сын Эмир-Рахман. Об этом Джамала сообщила лично на своей странице в Instagram.

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А сегодня, 27 апреля, в честь первой маленькой даты Джамала опубликовала фото с новорожденным сыном и добавила к нему трогательную подпись:

Наш перший місяць разом ❤️🙌🏾

Джамала с сыном фото instagram.com/jamalajaaa​

Отметим, Джамала после родов очень быстро пришла в форму и почти сразу включилась в работу.

Напомним, Зианджа опубликовала серию архивных детских фото, на которых она – мальчик. Снимки смотрите по ссылке.