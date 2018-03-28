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Джамала родила первенца

Комментариев: 9
Певица Джамала стала мамой первый раз.
Джамала родила первенца
Джамала родила первенца
пресс-служба

Джамала родила. Певица и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика. Об этом стало известно сегодня, 28 марта. 

Джамала опубликовала фото, под которым и сообщила новость о рождении ребенка. Певица решила не скрывать имя ребенка. Под постом она сообщила имя сына:

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Отметим, Джамала до последнего участвовала в съемках и появлялась на публике, считая, что беременность - это не болезнь. Будучи на последнем месяце, Джамала всегда возила с собой чемоданчик для роддома.

Напомним, хореограф Алена Шоптенко тоже совсем скоро станет мамой. Ждем радостной новости!

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Теги: Джамала, джамала 2018, джамала родила, Джамала беременна, новости, новости 2018, шоу-бизнес
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Комментариев (9)
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Toh@007    28.03.2018, 10:33
Оценка:  0
Toh@007
бритая кончита
Надія  (аноним)  28.03.2018, 10:25
Оценка:  +2
Надія
Велике превелике вітання з народженням синочка!!!
Нехай росте здоровим і щасливим на радість здоровим і щасливим батькам.
гость  (аноним)  28.03.2018, 10:17
Оценка:  +2
гость
больше нет проблем насущных.прыгайте все и танцуйте бред собачий
бяша1    28.03.2018, 10:16
Оценка:  +1
бяша1
Молодчинка, да еще и наследника, умница!
its_ok    28.03.2018, 10:11
Оценка:  0
its_ok
уууррааааа
Коляка    28.03.2018, 10:02
Оценка:  0
Коляка
От меня!
гость  (аноним)  28.03.2018, 10:02
Оценка:  0
гость
УРРРААА!!!
Ипатий    28.03.2018, 09:50
Оценка:  +1
Ипатий
Хай щастить !!!
SAId    28.03.2018, 09:50
Оценка:  +4
SAId
щастья здоровья мирного неба.....!
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