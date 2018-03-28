Джамала родила первенца
Певица Джамала стала мамой первый раз.
Джамала родила. Певица и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика. Об этом стало известно сегодня, 28 марта.
Джамала опубликовала фото, под которым и сообщила новость о рождении ребенка. Певица решила не скрывать имя ребенка. Под постом она сообщила имя сына:
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Отметим, Джамала до последнего участвовала в съемках и появлялась на публике, считая, что беременность - это не болезнь. Будучи на последнем месяце, Джамала всегда возила с собой чемоданчик для роддома.
Напомним, хореограф Алена Шоптенко тоже совсем скоро станет мамой. Ждем радостной новости!
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