Джамала впервые вышла в свет после рождения ребенка
Украинская певица Джамала недавно впервые стала мамой. Она родила в марте, а впервые вышла в свет после рождения ребенка только сейчас.
Джамала впервые вышла в свет перед шоу «Голос країни 8». За несколько часов до начала первого прямого эфира певица опубликовала несколько своих фото.
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А самое интересное, что привлекло внимание многих, так это фото семьи Джамалы. Певица поделилась первым фото, на котором она позирует со своим супругом и своим сыном. Такое себе первое семейное фото для поклонников Джамалы.
К слову, подписчики отметили, что Джамала отлично выглядит.
Напомним, что прошел 12 выпуск «Голосу країни 8». Узнать, какие сюрпризы приготовили тренеры и кто покинул проект, можно по ссылке.
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