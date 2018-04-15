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Джамала впервые вышла в свет после рождения ребенка

Комментариев: 2
Певица Джамала опубликовала фото с сыном и супругом.
Джамала появилась на людях после родов
Джамала появилась на людях после родов
пресс-служба 1+1

Украинская певица Джамала недавно впервые стала мамой. Она родила в марте, а впервые вышла в свет после рождения ребенка только сейчас.

Джамала впервые вышла в свет перед шоу «Голос країни 8». За несколько часов до начала первого прямого эфира певица опубликовала несколько своих фото.

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А самое интересное, что привлекло внимание многих, так это фото семьи Джамалы. Певица поделилась первым фото, на котором она позирует со своим супругом и своим сыном. Такое себе первое семейное фото для поклонников Джамалы.

К слову, подписчики отметили, что Джамала отлично выглядит.

Напомним, что прошел 12 выпуск «Голосу країни 8». Узнать, какие сюрпризы приготовили тренеры и кто покинул проект, можно по ссылке.

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Теги: Джамала, новорожденный, сын, муж, фото, пост, соцсети
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.04.2018, 12:57
Оценка:  0
гость
по себе знаешь, пидop 11;33 ? ))
гость  (аноним)  16.04.2018, 11:33
Оценка:  +1
гость
Лучше бы дочь родилась. Ещё один гомосек вырастит.
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