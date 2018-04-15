Джамала впервые вышла в свет после рождения ребенка

Певица Джамала опубликовала фото с сыном и супругом.

Украинская певица Джамала недавно впервые стала мамой. Она родила в марте, а впервые вышла в свет после рождения ребенка только сейчас.

Джамала впервые вышла в свет перед шоу «Голос країни 8». За несколько часов до начала первого прямого эфира певица опубликовала несколько своих фото.

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А самое интересное, что привлекло внимание многих, так это фото семьи Джамалы. Певица поделилась первым фото, на котором она позирует со своим супругом и своим сыном. Такое себе первое семейное фото для поклонников Джамалы.

К слову, подписчики отметили, что Джамала отлично выглядит.

Напомним, что прошел 12 выпуск «Голосу країни 8». Узнать, какие сюрпризы приготовили тренеры и кто покинул проект, можно по ссылке.