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Маленький мальчик: Зианджа показала детское фото

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Зианджа опубликовала серию архивных снимков.
Зианджа показала детское фото
Зианджа показала детское фото
instagram.com/ziasphere

Певица Зианджа (в прошлом – Борис Апрель), которая недавно покинула шоу «Голос країни 8», опубликовала серию архивных снимков, на которых певица – еще мальчик. Под фото Зианджа немного рассказала о своем детстве.

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Как оказалось, изначально родители хотели назвать певицу Марком, а на имени Борис настояла бабушка Зианджи:

Родители до последнего хотели назвать меня Марком, а бабушка настояла на имени Борис. Но прошли годы, и я нашла своё истинное имя. 😍

Зианджа в детстве фото
Зианджа в детстве фото
instagram.com/ziasphere

Зианджа также рассказала о своих корнях по папиной и маминой линии:

Интересно, почему я никогда не упоминала тот факт, что у меня азиатские корни по папиной линии? 😍 Я родилась и выросла в Крыму, Папа - киргиз, Мама - башкирка. Горжусь своим настоящим бэкграундом!

Детское фото Зианджи
Детское фото Зианджи
instagram.com/ziasphere

Меня воспитывали как мальчика, игнорируя мою женственность. Но рано или поздно, жизнь расставляет все на свои места.

Фото Зианджи в детстве
Фото Зианджи в детстве
instagram.com/ziasphere

К слову, родители Зианджи не слишком обрадовались смене пола их ребенком. Наиболее резкой оказалась реакция отца.

Напомним, Маколей Калкин существенно изменился внешне. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: зианджа, зианджа фото, детские фото
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Источник: ivona bigmir)net

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