Актер Александр Бережок назвал пол будущего ребенка

Актер «Дизель Шоу» Александр Бережок ждет второго ребенка.

О будущем пополнении Александр и Алена рассказали лишь тогда, когда скрыть положение уже было невозможно. Совсем скоро у полуторагодовалого Глеба – первого сына семейства - появиться братик. Счастливые родители думают над именем сына и активно готовятся к радостному событию.

Семья Бережок фото пресс-служба

Александр Бережок с улыбкой рассказал:

Алена больше времени посвящает себе и будущему малышу, старается отдыхать, а я пытаюсь сделать невозможное – подтянуть ремонтные работы в доме, доделать детскую, купить необходимую мебель. Во всем мне старается помогать Глеб. Он ходит за мной хвостиком, любит работать молотком и подбирать гвозди. За ним только глаз да глаз нужен.

Алена призналась:

Сейчас у Глеба такой период, когда ему необходимо внимание мамы, все время просится на ручки. Поэтому у нас вахтенным методом по очереди «работают» бабушки. А второй малыш ведет себя очень активно, все время пинается, пытаясь зарядить мне то по печени, то по почкам. Глеб был намного спокойнее. В последнее время очень хочется сладкого и всяких вкусностей. Хоть вес набирается быстрее, чем со старшим, решила получать удовольствие от своего состояния и ни в чем себе не отказывать. А вот в различных громких мероприятиях решила себя ограничить. Поэтому и праздничный концерт «Дизель Шоу», посвященный трехлетнему юбилею, решила пропустить. Много смеха нашему активному малышу может не пойти на пользу.

Читайте также: Надя Дорофеева показала, как отметила день рождения

Саша с Аленой вместе уже семь лет, растят сына и строят дом своей мечты. Супруги считают, что особая энергетика места помогла им стать родителями.

Александр Бережок с семьей фото пресс-служба

Александр признался:

Когда мы впервые побывали на участке, где планировали строить дом, Алена огляделась вокруг и прошептала мне на ушко: «Либо здесь, либо нигде!». Она почувствовала, что тут ей будет хорошо. И действительно, наш поселок уникальный, находится в энергетически сильном месте. После того как поселились здесь, Алена вскоре забеременела. И вот через полтора года мы снова в ожидании чуда. И за девочкой позже еще сходим, только уже в другой магазин. Мы мечтаем о большой семье.

Фото Александра Бережка с семьей пресс-служба

А новые номера с участием Александра Бережка – смешные и одновременно с этим трогательные сценки об отцовстве и не только – смотрите на канале ICTV уже с 27 апреля в 21:20. Премьера – каждую пятницу!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как актеры "Дизель Студио" отметили трехление проекта. Подробнее по ссылке.