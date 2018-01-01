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Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями третьего ребенка.
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
gettyimages.com

В сентябре 2017 Кенсингтонский дворец подтвердил, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон беременна третьим ребенком. Поначалу Кейт не появлялась на публике в связи с плохим самочувствием - принц Гарри даже сам отвел сына Джорджа в подготовительный класс.

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Но спустя некоторое время Кейт Миддлтон стало лучше, и она начала выходить в свет вместе с супругом, а 17 октября на официальной страничке Кенсингтонского дворца в Twitter появилось сообщение от о том, что ребенок родится в апреле 2018 года.

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям, который был рядом с ней во время родов, стали родителями еще одного сына. Об этом стало известно из официального сообщения Кенсингтонского дворца:

Отметим, принц Гарри и Кейт Миддлтон уже воспитывают двоих детей - сына Джорджа и дочь Шарлотту. Редакция Ivona поздравляет королевскую семью с пополнением!

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
gettyimages.com

Напомним, недавно стало известно, что сестра Кейт Миддлтон, Пиппа, ждет ребенка. Подробнее - по ссылке.

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