В сентябре 2017 Кенсингтонский дворец подтвердил, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон беременна третьим ребенком. Поначалу Кейт не появлялась на публике в связи с плохим самочувствием - принц Гарри даже сам отвел сына Джорджа в подготовительный класс.

Но спустя некоторое время Кейт Миддлтон стало лучше, и она начала выходить в свет вместе с супругом, а 17 октября на официальной страничке Кенсингтонского дворца в Twitter появилось сообщение от о том, что ребенок родится в апреле 2018 года.

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям, который был рядом с ней во время родов, стали родителями еще одного сына. Об этом стало известно из официального сообщения Кенсингтонского дворца:

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.