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Кейт Миддлтон родила: первые фото сына

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли в свет впервые после родов со своим третьим ребенком.
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages.com

Кейт Миддлтон родила. Она стала мамой в третий раз в свои 36 лет. За Кейт Миддлтон и принцем Уильямром следила весь мир начиная с новости о родах.

И вот пара решила выйти в свет. Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли на публику после рождения третьего ребенка. Они сразу же показали лицо своего сына, нового члена королевской семьи.

Добро пожаловать в семью, - написано в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца.

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages.com

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages.com

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages.com

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages.com

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages.com

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages.com

 

 

Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
Кейт Миддлтон родила: первые фото ребенка
gettyimages

 

Отметим, что пока королевская семья не называет имя сына Кейт Миддлтон и принца Гарри.

Напомним, Сергей Ребров стал отцом третьего ребенка. Супруга известного футболиста Сергея Реброва родила.

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