Маша Собко показала подросшую дочь (фото)

Певица поделилась теплыми снимками в своем Instagram.

Певица Маша Собко, которая редко публикует свои личные фото в сети, на днях поделилась снимками с подросшей дочерью Маленой. Известно, что в апреле дочке Маши исполнилось 3 года.

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В блоге знаменитости появилось сразу несколько фотографий, на которых она позирует с дочкой на фоне цветущей сирени.

Мое счастье — простое, в мелочах! Обожаю обниматься», — прокомментировала Маша.

Напомним, что ранее MONATIK впервые показал своих детей.