Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маша Собко показала подросшую дочь (фото)

Комментариев: 0
Певица поделилась теплыми снимками в своем Instagram.
Маша Собко показала подросшую дочь (фото)
Марина Головнева

Певица Маша Собко, которая редко публикует свои личные фото в сети, на днях поделилась снимками с подросшей дочерью Маленой. Известно, что в апреле дочке Маши исполнилось 3 года. 

Читай также: ALEKSEEV поделился трогательными фото из детства

В блоге знаменитости появилось сразу несколько фотографий, на которых она позирует с дочкой на фоне цветущей сирени.  

Мое счастье — простое, в мелочах! Обожаю обниматься», — прокомментировала Маша.  

Напомним, что ранее MONATIK впервые показал своих детей.

Поделись:
Теги: Маша Собко, дети, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь