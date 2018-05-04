Потап посвятил стих Насте Каменских: «Лишь единицы дарят счастье, среди которых ты, малышка Настя»

Настя Каменских отмечает свой 31-й день рождения и активно принимает поздравления от своих звездных коллег.

Певице Насте Каменских сегодня, 4 мая, исполнился 31 год. Настоящая слава пришла к артистке с появлением невероятно успешного дуэта Потап и Настя, но сейчас певица работает над сольным проектом NK.

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Несмотря на то, что дуэт с Потапом временно поставлен на паузу, артисты продолжают поддерживать теплые отношения. В честь дня рождения Насти Каменских Потап написал стихотворение и опубликовал его на своей странице в Instagram:

Дорогая Анастасия Алексевна Каменских, в первых строках моего письма хочу поздравить вас NK с HBD и в восхитительном восторге сказать стихами вам: 7-м миллиардов человек, но только единицы дарят Счастье, среди которых ты, Малышка, Настя, твоя душа озарена добром твоих поступков, и пусть шипят завистливо певицы-проститутки, ты не такая, мы все это, Насть, прекрасно понимаем, ты рождена была сказать, что «Я другая». Так засияй международно, на олимпах славы, и пусть завистницы твои хлебнут горячей лавы, средь тысяч шоу звёзд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет - @kamenskux Happy Birthday Queen K!

Потап фото instagram.com/realpotap​

Отметим, подписчики в восторге от оригинального поздравления Потапа для Насти Каменских.

Напомним, Слава Каминская поделилась фотографиями с отдыха, которые можно посмотреть по ссылке.