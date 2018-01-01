Свадьба Пэрис Хилтон: новые подробности

Узнайте дату свадьбы Пэрис Хилтон и Криса Зилки на Ivona.

Свадьба Пэрис Хилтон - где и когда состоится GettyImages.com

Голливудская дива Пэрис Хилтон выходит замуж за своего возлюбленного Криса Зилку, который ранее на одной из вечеринок сообщил дату свадьбы. По словам будущего мужа Пэрис Хилтон, и эту информацию подтвердил инсайдер, приближенный к паре, изданию Daily Mail, венчание состоится 11 ноября 2018 года.

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Таинство пройдет в церкви в Беверли-Хиллз, в которой, к слову, некогда состоялось венчание родителей Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка фото GettyImages.com

Инсайдер также сообщил, что Крис Зилка пошел на уступки своей невесте и примет католичество:

Для них важно иметь как можно больше общего, это касается и религии. Они очень хотят детей. Так что Крис примет католичество ради Пэрис и ее семьи.

Отметим, ранее стало известно, что Пэрис собирается провести целых три торжества: одно пройдет в Лос-Анджелесе, второе – в Европе и третье – в тропиках.

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