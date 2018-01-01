Крис Зилка назвал дату свадьбы с Пэрис Хилтон

Будущий муж Пэрис Хилтон на одном из светских мероприятий рассказал о предстоящей свадьбе.

37-летняя Пэрис Хилтон уже длительное время встречается с 32-летним актером украинского происхождения Крисом Зилкой. А некоторое время назад стало известно, что пара собирается узаконить свои отношения, но где и когда состоится церемония – известно не было.

Читайте также: Кто из украинских звезд зажигал на DJ-сете Пэрис Хилтон (фото)

А на днях, на вечеринке в Лос-Анджелесе в честь запуска новой коллекции одежды сестры Пэрис – Ники, Крис Зилка сообщил дату, на которую назначена их свадьба с Пэрис Хилтон. По словам будущего мужа Пэрис Хилтон, венчание состоится 11 ноября 2018 в одной из церквей Беверли Хиллза.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка фото gettyimages.com

Напомним, Мэрайя Кэри оригинально сделала предложение своему возлюбленному. Подробности узнайте по ссылке.