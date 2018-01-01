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Мэрайя Кэри оригинально сделала предложение своему возлюбленному

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СМИ обсуждают неожиданное предложение руки и сердца от певицы Мэрайи Кэри.
Мэрайя Кэри - предложение любимому (фото)
Мэрайя Кэри - предложение любимому (фото)
gettyimages.com

Представителям шоу-бизнеса сложно каждый раз все больше и больше удивлять свою публику в XXI веке. Но некоторые артисты это делают. Вот недавно всех удивила Мэрайя Кэри.

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Певица представила песню, которую посвятила молодому возлюбленному Брайану Танаке. Только Мэрайя Кэри не просто спела песню, в которой говорит, что любит Танаку. В песне есть момент, в котором певица намекает на свадьбу.

Мэрайя Кэри с возлюбленным фото
Мэрайя Кэри с возлюбленным фото
gettyimages.com

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Одна из подруг Мэрайи Кэри подтвердила домыслы. С ее слов, Мэрайя Кэри действительно таким образом сделала предложение своему возлюбленному. На что он якобы ответил согласием.

Правда, пока кольца он ей не подарил. И официального подтверждения новости о свадьбе не было.

Напомним, что у Леонардо Ди Каприо новый роман. Леонардо Ди Каприо опять встречается с молодой моделью. 

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Теги: Мэрайя Кэри, возлюбленный, предложение руки и сердца, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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