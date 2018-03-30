У Леонардо Ди Каприо новый роман

Леонардо Ди Каприо опять встречается с молодой моделью.

Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо всегда интригует своими ролями и перевоплощениями. А в личной жизни он стабилен. Во-первых, у него очень короткие роман. Во-вторых, эти романы в большинстве случаев – с моделями. В-третьих, почти все девушки в два раза младше него.

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Только недавно Леонардо Ди Каприо расстался с Ниной Агдал, как замечен с новой девушкой. Изначально думали, что это слухи, но они все чаще появляются на публике вместе.

Леонрадо Ди Каприо встречается с 20-летней моделью Камилой Морроне.

Камила Морроне фото gettyimages.com

Их совместный фото нет в открытом доступе, но на них они и целуются, и обнимаются. Не ведут себя, как друзья, уж точно.

Напомним, что Lama показала своего возлюбленного. Певица Lama опубликова фото, которое обсуждают ее поклонники.