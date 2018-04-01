Робот София отказала Уиллу Смиту в поцелуе (видео)

Голливудский актер опубликовал видео со встречи с роботом в YouTube.

Робот София сказала Уиллу Смиту, что «им лучше остаться друзьями». Курьезный ролик, опубликованный в YouTube, за сутки набрал более миллиона просмотров.

Голливудский актер Уилл Смит встретился с роботом Софией на Каймановых островах. София скептически отнеслась к заигрыванию актера, его шуткам и предложению выпить вина. Она также добавила, что знает о фильме «Я, робот», где актер сыграл полицейского, который дрался с армией роботов.

Во время беседы Смит попытался поцеловать Софию, но получил отказ со словами «нам лучше остаться друзьями».

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Смотрите видео со встречи Уилла Смита и робота Софии прямо сейчас

Кто такая София?

София — это человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она учится и адаптируется к поведению людей и к работе с ними. С Софией проводилось множество встреч по всему миру. В октябре 2017 она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом в истории, получивший гражданство любой страны.

На презентации в 2016 году Дэвид Хэнсон – основатель компании Hanson Robotics – спросил работа, собирается ли она уничтожить всех людей. София ответила утвердительно. Через год один из журналистов повторил вопрос. «Не истреблю, если ты будешь добр ко мне», – ответила она.

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