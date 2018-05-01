Энрике Иглесиас опубликовал новое фото с ребенком
Знаменитый музыкант Энрике Иглесиас недавно стал папой. Это новость оказалась неожиданной, поскольку никто не знал, что Курникова, его возлюбленная беременна.
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Сейчас пара воспитывает сразу двоих детей, ведь у Анны родилась двойня. А Энрике Иглесиас делится трогательными фото со своими малышами.
В этот раз Иглесиас не только показал фото со своим ребенком. Он еще и поделился впечатлением от отцовства.
Если раньше Иглесиас говорил, что безумно рад появлению детей. То сейчас пишет, что до сих пор не верит в то, что с ним происходит.
Я все еще не могу поверить ..... ты мой.
Напомним, музыканты из группы Naviband впервые стали родителями. Пара сообщила имя ребенка. Подробности - по ссылке.
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