Евровидение 2018: MELOVIN презентовал клип на песню Under The Ladder

Горящие рояль, руки и корона – представитель Украины на «Евровидении» MELOVIN презентовал свой клип на песню Under The Ladder, с которой выступит на европейском конкурсе.

Продюсером и инициатором съемок клипа выступила Катерина Малая. Режиссером – Тарас Голубков. А главную роль сыграла Topmodel of the World 2017, ведущая авторской программы «Культурная дипломатия» на канале «Прямой», а также президент благотворительного фонда «Развитие одаренных детей» Юлия Гершун.

– Эта видеоработа – рассказ о борьбе с самим собой, с соблазнами и трудностями, которые мешают идти к успеху, – рассказывает режиссер клипа Тарас Голубков. – В клипе у нас и ветер, пытающийся сбить героя с ног, и искусительница, роль которой исполняет очаровательная Юлия Гершун, и, конечно же, всепоглощающий огонь. В котором MELOVIN сгорает, и восстает из пепла уже совершенно другим человеком.

Кстати, горит MELOVIN в клипе в прямом смысле. Для реалистичности картинки руки артисту действительно поджигали – правда, со специальной защитой.

– В какой-то момент мне даже показалось, что она не сработала, – вспоминает MELOVIN. – И руки действительно начали гореть. А все потому, что к концу съемок мы уже мало что понимали. Но, благо, кожа в порядке, а кадр получился потрясающим, результатом я очень доволен.

Горячо было и Юлии Гершун, голову которой украшала корона из горящих свечей. Но топ-модель мужественно выдержала съемки опасных сцен и доработала, несмотря на горячий воск на волосах.

– Если обычно носить корону – задача приятная, то в случае, когда она на тебе горит, это очень страшно, – смеется Юлия. – Но что поделаешь. MELOVIN следил за съемкой каждой моей сцены, переживал, чтобы все было хорошо. Вообще, мы старались поддерживать друг друга, так как было много технических сложностей. Да и физических – несмотря на огонь, в павильоне было очень холодно. Но воля к победе и борьба за лучший результат для страны нас очень сплотили.

Уже 10 мая MELOVIN выйдет на сцену «Евровидения-2018», чтобы представить Украину европейской публике на полуфинале конкурса. Кстати, недавно Вышел официальный саундтрек «Евровидения-2018». Послушать его можно по ссылке.