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Вышел официальный саундтрек «Евровидения-2018»

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Организаторы презентовали официальный саундтрек песенного конкурса.
«Евровидения-2018» — официальный саундтрек
«Евровидения-2018» — официальный саундтрек
eurovision.tv

«Евровидение-2018» стартует уже в следующем месяце. Напомним, что Украину на 63-м песенном конкурсе представит MELOVIN. А пока идут последние приготовления к событию, организаторы презентовали официальный саундтрек «Евровидения-2018». 

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Для создания оригинального трека были приглашены сразу семь композиторов. Лучше всех справился с задачей Луис Фигейредо, пишет официальный сайт конкурса. 

Евровидение 2018 - саундтрек песенного конкурса - слушать онлайн: 

В 2018 году «Евровидение» пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне.  

Напомним, что ранее букмекеры сообщили, какое место MELOVIN займет в полуфинале конкурса «Евровидение-2018»

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Теги: Евровидение-2018, новости, шоубиз
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