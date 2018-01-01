Вышел официальный саундтрек «Евровидения-2018»

Организаторы презентовали официальный саундтрек песенного конкурса.

«Евровидение-2018» стартует уже в следующем месяце. Напомним, что Украину на 63-м песенном конкурсе представит MELOVIN. А пока идут последние приготовления к событию, организаторы презентовали официальный саундтрек «Евровидения-2018».

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Для создания оригинального трека были приглашены сразу семь композиторов. Лучше всех справился с задачей Луис Фигейредо, пишет официальный сайт конкурса.

Евровидение 2018 - саундтрек песенного конкурса - слушать онлайн:

В 2018 году «Евровидение» пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне.

Напомним, что ранее букмекеры сообщили, какое место MELOVIN займет в полуфинале конкурса «Евровидение-2018».